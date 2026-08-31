Lionel Messi se despidió de la Selección argentina: “Duele en el alma”

El capitán de la Albiceleste confirmó su decisión a través de una carta publicada en redes sociales, semanas después de la final del Mundial 2026 y tras la muerte de su padre, Jorge Messi.

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección argentina, poniendo punto final a un ciclo de dos décadas con la camiseta albiceleste. El capitán comunicó la decisión a través de una carta en sus redes sociales, en la que explicó que se trata de una determinación dolorosa, pero que entiende que llegó el momento de cerrar una etapa.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, escribió Messi.

La decisión se conoce poco más de un mes después de la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó ante España. Messi explicó que había tomado la determinación tras mucho tiempo de reflexión y que el momento personal que atravesó posteriormente terminó de reafirmarla.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, expresó.

“Me vacié, ya no tengo más para dar”

En su despedida, el capitán repasó el vínculo construido durante 20 años con la Selección y aseguró que siempre entregó todo por la camiseta argentina.

“Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, señaló.

Messi también reconoció que el cierre del ciclo le genera un profundo dolor y que siente que llegó el momento de darle lugar a las nuevas generaciones.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, afirmó.

El agradecimiento de Messi después de 20 años

El futbolista agradeció especialmente el acompañamiento recibido durante toda su trayectoria con la Albiceleste y anticipó que continuará siguiendo al equipo, aunque desde afuera.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, escribió.

En la carta también tuvo palabras para su familia, sus entrenadores, compañeros y dirigentes, a quienes agradeció por haber formado parte de una etapa que definió como un viaje “hermoso pero difícil”.

Messi aseguró que se lleva recuerdos y momentos inolvidables y destacó el orgullo de haber podido compartir con sus compañeros algunos de los mayores logros de la historia de la Selección.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes”, sostuvo.

Una decisión atravesada por la muerte de su padre

Al final del mensaje, Messi aclaró cuándo había escrito originalmente sus palabras de despedida y explicó que la muerte de su padre, Jorge Messi, reforzó su decisión.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, escribió.

Jorge Messi falleció en agosto, a los 68 años. Tras su muerte, el futbolista había expresado públicamente sus dudas sobre cuánto tiempo más continuaría jugando al fútbol.

La despedida de Messi marca así el cierre de una etapa histórica para la Selección argentina, después de 20 años en los que el delantero atravesó derrotas, críticas y consagraciones hasta convertirse en una de las principales figuras de la historia del equipo nacional.

El mensaje terminó con una frase que resume el vínculo que el propio Messi construyó con la camiseta argentina: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”.