San Isidro avanza con la conexión del Parque del Águila con Alvear y El Río

El Municipio de San Isidro continúa con las obras en Alvear y El Río y con la conexión hacia el Parque del Águila, que permitirá integrar distintos sectores del frente costero.

La recuperación de distintos sectores del frente costero de San Isidro avanza con obras que permitirán integrar 907 metros lineales de costa, desde el Parque del Águila hasta Puerto Libre. El proyecto contempla además recuperar unos 2.350 metros cuadrados de espacios que se encontraban ocupados para incorporarlos a un paseo costero de circulación peatonal.

El futuro recorrido será el tramo más largo de costa ininterrumpida peatonalmente del distrito y contará con senderos peatonales y aeróbicos, parquización, mobiliario urbano, luminarias y mejoras sobre la infraestructura existente.

Obras en Alvear y El Río

En el sector de Alvear y El Río ya se completó la ejecución de la barrera de contención para la playa y continúan las tareas de acondicionamiento del terreno.

Actualmente, se realizan trabajos de riego para favorecer el crecimiento del césped y la consolidación del nuevo espacio verde. La intervención busca recuperar este sector del frente costero y convertirlo en un espacio público renovado.

La conexión con el Parque del Águila

En paralelo, la obra avanza sobre la conexión entre Alvear y El Río y el Parque del Águila. Durante los últimos días continuó la colocación del solado de adoquines intertrabados y la ejecución de los bordes de contención.

También se retiraron un galpón y un deck que se encontraban en desuso, mientras que los trabajos de movimiento de suelo avanzaron en diferentes sectores.

Como parte del equipamiento previsto, se replantearon los tramos de baranda que serán galvanizados y comenzó el armado de los nuevos bancos de madera.

El conjunto de intervenciones apunta a recuperar y poner en valor el frente costero de San Isidro, con mejoras en la infraestructura, preservación de la costa y generación de nuevos espacios públicos accesibles para los vecinos.