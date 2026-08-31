Lionel Messi se va de la Selección argentina: todos los récords que deja tras 20 años

El capitán cierra su etapa con la camiseta argentina como máximo goleador y futbolista con más presencias. Ganó cuatro títulos con la Selección mayor y seis si se suman sus conquistas juveniles y olímpicas.

Lionel Messi termina su trayectoria con la Selección argentina convertido en el futbolista que más veces vistió la camiseta albiceleste y en su máximo goleador histórico. Su registro final con el equipo mayor es de 207 partidos y 125 goles, números que resumen más de dos décadas de una carrera marcada por títulos y récords.

El rosarino cerró su ciclo en la final del Mundial 2026 frente a España, disputada el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey. Habían pasado casi 21 años desde aquel debut ante Hungría, el 17 de agosto de 2005, cuando ingresó en Budapest y fue expulsado pocos segundos después.

Entre ambos partidos construyó una estadística inédita para un futbolista argentino: 125 goles en 207 encuentros, con un promedio de 0,60 tantos por partido.

Cuatro títulos con la Selección mayor

La etapa de Messi con la Selección mayor incluye cuatro conquistas. La primera llegó en la Copa América 2021, cuando Argentina derrotó a Brasil en el Maracaná.

Después obtuvo la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. La consagración mundialista significó además su primer título en una Copa del Mundo con la Selección mayor, como capitán.

Si se contabilizan todas las categorías nacionales, la cuenta asciende a seis títulos. Antes de las cuatro conquistas con el seleccionado absoluto, Messi había ganado el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005 —donde fue goleador y elegido mejor jugador— y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

El goleador histórico de Argentina y de las Eliminatorias

Los 125 goles de Messi se distribuyen entre distintas competencias: 54 en amistosos, 36 en Eliminatorias Sudamericanas, 21 en Mundiales y 14 en Copa América.

Sus 36 goles en las Eliminatorias de CONMEBOL lo mantienen además como el máximo goleador histórico de esa competencia. En cantidad de partidos clasificatorios, suma 72 y comparte con el ecuatoriano Iván Hurtado el récord de presencias.

El cierre de su trayectoria también lo ubica como el futbolista sudamericano con más partidos y más goles en selecciones masculinas.

Seis Mundiales y récords que quedan

Messi disputó seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Jugó tres finales. Fue subcampeón en Brasil 2014 y en 2026, mientras que en Qatar 2022 consiguió el título. En total disputó 34 partidos mundialistas y marcó 21 goles, además de sumar 23 victorias.

Es el futbolista con más encuentros jugados y más triunfos en la historia de los Mundiales. Sus 21 goles lo dejaron detrás de Kylian Mbappé, quien terminó el Mundial 2026 con 22.

Messi también tiene una marca exclusiva: es el único futbolista que ganó dos veces el Balón de Oro al mejor jugador de un Mundial, reconocimiento que recibió en Brasil 2014 y Qatar 2022.

En Qatar, además, consiguió otro registro singular al marcar en una misma Copa del Mundo en fase de grupos, octavos de final, cuartos, semifinal y final.

Durante el Mundial 2026 sumó otra marca: con 39 años se convirtió en el argentino de mayor edad en convertir un gol en una Copa del Mundo. En esa edición terminó con ocho goles y cuatro asistencias.

Una marca histórica también en la Copa América

La trayectoria de Messi con Argentina también dejó una cifra récord en la Copa América. Disputó 39 partidos en siete ediciones, entre 2007 y 2024, la mayor cantidad de encuentros jugados por un futbolista en la historia del torneo.

En esas participaciones marcó 14 goles y alcanzó cinco finales: 2007, 2015, 2016, 2021 y 2024. Las dos últimas terminaron con Argentina como campeón.

Así termina el ciclo de Messi con la camiseta argentina: 207 partidos, 125 goles, cuatro títulos con la Selección mayor y seis conquistas contando las categorías juveniles y olímpica. A eso se suman seis Mundiales disputados y una extensa lista de récords que lo dejan como una de las figuras centrales de la historia del seleccionado.