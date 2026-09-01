La Provincia extendió por 120 días las licencias de conducir profesionales

La medida alcanza a las Licencias Nacionales de Conducir profesionales interjurisdiccionales emitidas en Buenos Aires que vencieron o vencerán entre el 1° de julio y el 31 de octubre de 2026.

Las Licencias Nacionales de Conducir profesionales interjurisdiccionales emitidas en la Provincia de Buenos Aires tendrán una prórroga excepcional de 120 días para los vencimientos que hayan operado u operen entre el 1° de julio y el 31 de octubre de 2026.

La medida fue establecida por el Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci, mediante la Disposición N° 12/2026, y busca evitar que las dificultades para acceder a determinados requisitos del régimen nacional afecten la continuidad laboral de los conductores profesionales.

La extensión se aplica a las licencias una vez cumplida su fecha de vencimiento y permite circular durante los 120 días adicionales. La prórroga tiene validez en todo el territorio de la República Argentina.

El problema está en los turnos para capacitación y exámenes

Desde la Provincia aclararon que las dificultades que motivaron la decisión no están vinculadas con los turnos que otorgan los Centros de Emisión de Licencias para realizar el trámite de otorgamiento o renovación.

El inconveniente se encuentra en el acceso a las instancias previas de capacitación y exámenes psicofísicos, que deben realizarse ante prestadores externos registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Dentro del nuevo régimen nacional para las licencias profesionales interjurisdiccionales, la autorización y habilitación de esos prestadores corresponde a la ANSV.

Por ese motivo, el Ministerio de Transporte bonaerense solicitó formalmente al organismo nacional que incorpore y habilite nuevos prestadores. El objetivo es ampliar la capacidad de atención, aumentar la disponibilidad de turnos y mejorar la cobertura territorial.

Mientras se desarrolla ese proceso, la Provincia estableció la prórroga de 120 días para los conductores alcanzados por la disposición.

También ampliaron las opciones en otras jurisdicciones

En paralelo, se incorporaron alternativas mediante prestadores externos registrados ante la ANSV en jurisdicciones cercanas a Buenos Aires.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hay tres prestadores autorizados para exámenes psicofísicos y seis para capacitación. En Viedma, Río Negro, se incorporaron dos prestadores psicofísicos y uno de capacitación.

En La Pampa, en tanto, se agregaron un prestador psicofísico y tres de capacitación, ubicados en Santa Rosa, General Pico e Intendente Alvear.

La ampliación permite contar con más turnos y facilita el cumplimiento de los requisitos del régimen nacional, especialmente para quienes pueden trasladarse a centros ubicados en jurisdicciones próximas.

Cómo acreditar la prórroga ante un control

Los conductores comprendidos por la Disposición N° 12/2026 podrán circular durante los 120 días adicionales contados desde la fecha de vencimiento de su licencia.

Para acreditar la vigencia prorrogada ante eventuales controles de tránsito, se recomienda llevar en el vehículo una copia impresa de la Disposición N° 12/2026, junto con la Licencia Nacional de Conducir.

La extensión es excepcional y transitoria y se mantendrá mientras se amplía la red de prestadores externos registrados ante la ANSV.