edición 8221 - visitas hoy 35208

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Actualidad

Kicillof salió en defensa de las pymes del biodiésel y apuntó contra el proyecto de Bullrich

Kicillof salió en defensa de las pymes del biodiésel y apuntó contra el proyecto de BullrichEl Festival Literario de San Isidro comienza este viernes con Agustina Caride
El gobernador bonaerense recibió a representantes de CEPREB y cuestionó la iniciativa para derogar la Ley 27.640, que podría reducir la participación de las pequeñas y medianas empresas en el mercado.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió a representantes de las pymes elaboradoras de biodiésel nucleadas en CEPREB y expresó su rechazo al proyecto que impulsa la senadora nacional Patricia Bullrich para derogar la Ley 27.640 de Biocombustibles.


Durante la reunión, de la que también participó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, se analizó el escenario que enfrentaría el sector si prospera la iniciativa. Según se planteó durante el encuentro, la derogación de la normativa pondría en marcha un cronograma de reducción de la participación de las pymes en el mercado.


El planteo de las empresas apunta a que ese esquema podría concentrar la actividad en seis grandes aceiteras del puerto de Rosario.


Ante ese escenario, Kicillof manifestó su rechazo al proyecto y asumió el compromiso de defender el entramado productivo bonaerense y los puestos de trabajo vinculados con las economías regionales.


Las plantas bonaerenses representadas


CEPREB estuvo representada por empresarios y autoridades de diez plantas radicadas en Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo.


Participaron Juan Carlos Bojanich, de Biobahia – Grupo Bahía; Carlos A. Paredes, de Aripar Cereales; Pablo Ezequiel Abad, de Advanced Organic Materials; Gustavo Enrique Michelini, de Agro M&G; y Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB.


También estuvieron Juan Ignacio Bojanich, Javier Barbagelatta, Miguel Gustavo Ariceta, Danilo Mengarelli, Juan Gualberto, Ernesto Tricarico y César Daniel Cárdenas, asesor legal de la cámara.

Últimas Noticias

Acceso Norte: cierran por 30 días el Puente Garín entre Escobar y Tigre
Acceso Norte: cierran por 30 días el Puente Garín entre Escobar y Tigre
Tigre fue sede de la Liga Nacional Superior de Ajedrez con 16 equipos
Tigre fue sede de la Liga Nacional Superior de Ajedrez con 16 equipos
Vicente López en Escena llega con teatro, música y propuestas culturales para toda la familia
Vicente López en Escena llega con teatro, música y propuestas culturales para toda la familia
El HCD de San Isidro reconoció a Las Leonas y aprobó capacitación en RCP para el Baby Fútbol
El HCD de San Isidro reconoció a Las Leonas y aprobó capacitación en RCP para el Baby Fútbol
San Isidro y la Universidad Favaloro formarán médicos en los centros de salud municipales
San Isidro y la Universidad Favaloro formarán médicos en los centros de salud municipales
Tres pueblos bonaerenses donde Alemania y Francia siguen vivas en las calles y en la mesa
Tres pueblos bonaerenses donde Alemania y Francia siguen vivas en las calles y en la mesa