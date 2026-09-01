Kicillof salió en defensa de las pymes del biodiésel y apuntó contra el proyecto de Bullrich

El gobernador bonaerense recibió a representantes de CEPREB y cuestionó la iniciativa para derogar la Ley 27.640, que podría reducir la participación de las pequeñas y medianas empresas en el mercado.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió a representantes de las pymes elaboradoras de biodiésel nucleadas en CEPREB y expresó su rechazo al proyecto que impulsa la senadora nacional Patricia Bullrich para derogar la Ley 27.640 de Biocombustibles.

Durante la reunión, de la que también participó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, se analizó el escenario que enfrentaría el sector si prospera la iniciativa. Según se planteó durante el encuentro, la derogación de la normativa pondría en marcha un cronograma de reducción de la participación de las pymes en el mercado.

El planteo de las empresas apunta a que ese esquema podría concentrar la actividad en seis grandes aceiteras del puerto de Rosario.

Ante ese escenario, Kicillof manifestó su rechazo al proyecto y asumió el compromiso de defender el entramado productivo bonaerense y los puestos de trabajo vinculados con las economías regionales.

Las plantas bonaerenses representadas

CEPREB estuvo representada por empresarios y autoridades de diez plantas radicadas en Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo.

Participaron Juan Carlos Bojanich, de Biobahia – Grupo Bahía; Carlos A. Paredes, de Aripar Cereales; Pablo Ezequiel Abad, de Advanced Organic Materials; Gustavo Enrique Michelini, de Agro M&G; y Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB.

También estuvieron Juan Ignacio Bojanich, Javier Barbagelatta, Miguel Gustavo Ariceta, Danilo Mengarelli, Juan Gualberto, Ernesto Tricarico y César Daniel Cárdenas, asesor legal de la cámara.