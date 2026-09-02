Merlo: Menéndez recibió a Pichetto y Echarren en la Expo Industrial Hecho en Merlo

La exposición industrial continúa hasta este miércoles en el Predio El Remanso, con la participación de más de 100 empresas, comercios, emprendedores y escuelas técnicas.

La Expo Industrial Hecho en Merlo continúa con una agenda que combina producción local, innovación y debate sobre el futuro de la industria argentina. En ese marco, el intendente Gustavo Menéndez recibió al intendente de Castelli, Francisco Echarren, y al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, quienes participaron de distintas actividades y conferencias.

La exposición reúne a más de 100 empresas, comercios, emprendedores y escuelas técnicas, que presentan sus productos, proyectos y trabajos vinculados con la producción y la investigación científica y tecnológica.

Durante el encuentro, Menéndez destacó la presencia de los dirigentes y definió a la exposición como “un símbolo de resistencia en la Argentina de hoy”. También remarcó el papel de las escuelas técnicas dentro de la muestra.

“Es un orgullo y un honor contar con la presencia de dirigentes como Francisco y Miguel, que tienen miradas muy profundas de la actualidad nacional”, expresó el intendente.

Echarren y el valor del trabajo

Francisco Echarren participó de la charla “El trabajo como ordenador social más allá de los contextos”, en la que planteó la necesidad de recuperar el papel de la industria y el empleo dentro de un proyecto productivo.

“Tenemos que recuperar el valor del trabajo dentro de un proyecto nacional, en un camino que tenemos que hacer juntos, proponiendo un modelo industrial que tenga que ver con los valores que hicieron grande a nuestro país. La economía nunca es libre, o la maneja el estado en favor de la mayoría o la manejan las corporaciones en favor de unos pocos”, sostuvo.

El mandatario también cuestionó el impacto que, según su mirada, tienen las políticas económicas nacionales sobre la industria, el empleo y la recaudación.

“Milei no solo quebró a gran parte de la industria nacional; también está quebrando a los Estados en su rol de estimular la economía. Producto del desplome del consumo, de la crisis industrial y de la baja de empleo, se cae la recaudación y no hay equilibrio fiscal que pueda aguantar. Por eso, tenemos que volver a una Argentina productiva donde los protagonistas sean los que trabajan y los que producen”, afirmó.

Pichetto habló sobre empleo y producción

Por su parte, Miguel Ángel Pichetto brindó la conferencia “Agenda para el empleo y la producción”. Allí puso el foco en las dificultades que atraviesan las industrias y en la necesidad de definir una estrategia productiva para el país.

“En este modelo económico nacional, las industrias están teniendo grandes dificultades para sobrevivir, por la apertura indiscriminada de las importaciones. En los últimos años han cerrado entre 22 y 30 mil empresas y PyMEs. El desafío es construir una propuesta productiva para la Argentina”, señaló.

La Expo Industrial es organizada por el Gobierno Municipal de Merlo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, con el apoyo de la Unión Industrial de Merlo.

La muestra continuará hasta el 2 de septiembre, de 12 a 20, en el Predio El Remanso, ubicado en Balbastro 2201, esquina Blanco Encalada, Parque San Martín. La entrada es libre y gratuita.