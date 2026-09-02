Tigre reunió a jóvenes en el MAT para hablar de derechos, empleo, salud y oportunidades

El festival “Voces, Derechos y Trayectorias” reunió a vecinos, becarios del programa Tigre Educa e integrantes de instituciones educativas para conocer propuestas municipales y participar de talleres.

Jóvenes de distintos barrios de Tigre participaron de la primera edición del festival “Voces, Derechos y Trayectorias”, una jornada que combinó talleres, actividades recreativas, espectáculos y espacios de participación para acercarlos a las políticas públicas que impulsa el Municipio.

El encuentro se desarrolló en los jardines del Museo de Arte Tigre (MAT) y contó con la presencia del intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora. Participaron vecinos, becarios de los programas Tigre Educa Superior y Secundario e integrantes de instituciones educativas del distrito.

Durante la jornada se abordaron cuestiones vinculadas con la ESI, empleabilidad, derechos, cuidado integral, vínculos respetuosos, desigualdades sociales, violencia de género, discriminación y consumos problemáticos. También hubo talleres participativos, actividades lúdicas y shows de artistas locales.

“Esta jornada tiene como objetivo que la comunidad se conozca y también mostrar todo el abanico de propuestas que tiene el Municipio. Pretendemos que los jóvenes que se hicieron presentes puedan ser replicadores de todo lo que el Estado local puede dar. Promovemos la actividad de la juventud, y eso lo traducimos en infraestructura deportiva, cultural y social para que se sientan realizados en nuestro territorio”, sostuvo Julio Zamora.

Un espacio para preguntar sobre las políticas municipales

Uno de los momentos de participación fue el panel de trabajo “Alta Voces”, integrado por representantes del Poder Ejecutivo. Allí los jóvenes pudieron realizar preguntas sobre programas y políticas municipales vinculadas con Salud, Deportes, Educación, Empleo, Género, Cultura y Discapacidad.

La actividad también buscó favorecer el encuentro entre jóvenes de diferentes barrios y fortalecer los vínculos a partir de los programas educativos municipales.

“Muchos de los jóvenes forman parte de nuestros programas educativos, la idea es construir comunidad con ellos y que se puedan relacionar con personas de otros barrios. Es importante tejer redes y generar vínculos fuertes”, señaló Gisela Zamora.

Entre los participantes estuvo Julieta, vecina e integrante del Consejo de Jóvenes de Tigre, quien contó su experiencia en proyectos vinculados con la salud mental.

“Soy de la Subcomisión de Salud Mental e implementamos diferentes proyectos en los CAFyS, el Municipio es uno de los pocos territorios en AMBA que tiene este tipo de proyectos”, destacó.

También participó Carlos, integrante del programa Tigre Educa Superior, quien resaltó el acompañamiento recibido para continuar sus estudios y su actividad de voluntariado.

“Sería imposible poder estudiar sin la ayuda que me brinda el Municipio. Hago voluntariado en una biblioteca de El Talar”, afirmó.