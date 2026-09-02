Tigre: Julio Zamora reunió a entidades para fortalecer el trabajo territorial con mujeres e infancias

El encuentro en el HCD reunió a entidades vinculadas con mujeres, diversidades, infancias y adolescencias para compartir experiencias, detectar necesidades y coordinar acciones en los barrios.

Tigre reunió a organizaciones que trabajan en los barrios con mujeres, diversidades, infancias y adolescencias en una jornada de fortalecimiento institucional realizada en el SUM del Honorable Concejo Deliberante. El encuentro buscó compartir experiencias, conocer las necesidades de cada territorio y profundizar las redes de acompañamiento junto al Municipio.

La actividad contó con la participación del intendente Julio Zamora, quien planteó la necesidad de sostener el trabajo conjunto entre las instituciones y el Gobierno local frente a las distintas situaciones de vulnerabilidad que atraviesan las comunidades.

“Realmente fue un encuentro muy fructífero, de escucha, en donde las distintas organizaciones de la comunidad de Tigre que trabajan en problemáticas de mujeres, género e infancia mostraron, primero, el trabajo que realizan y, después, la preocupación por el marco y el contexto nacional, con el retiro de muchos apoyos y ayudas que se daban en su momento y que ahora ya no existen. La verdad es que todo eso recae sobre las comunidades y sobre el Municipio, que muchas veces tiene que afrontar problemáticas como la de un chico con adicciones y todo lo complejo que significa el abordaje de esas situaciones", destacó Zamora.

Durante la jornada, las entidades pudieron intercambiar experiencias y exponer las dificultades que enfrentan cotidianamente en sus espacios de trabajo. Entre los planteos apareció la necesidad de profundizar la articulación frente a un escenario de mayor vulnerabilidad económica y las necesidades de las familias.

En ese marco, las organizaciones también señalaron el impacto que, según expresaron, tiene el desfinanciamiento de políticas sociales nacionales destinadas a la niñez, las mujeres y las familias, y plantearon la importancia de visibilizar esta situación. También advirtieron sobre el cierre de espacios comunitarios que cumplen tareas de cuidado y acompañamiento en los barrios.

“Estuvimos pensando juntos, reflexionando sobre los caminos a seguir, con dos ejes principales: por un lado, la denuncia de un Gobierno nacional que deja a la buena de Dios a muchos jóvenes y mujeres en situación de exclusión y marginalidad; y, por otro, propuestas sobre cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo. Vamos a hacer un encuentro que pretende generar, en esos dos ejes, una alarma al Gobierno nacional y a toda la sociedad".

Las redes territoriales que articula el Municipio

El encuentro permitió además poner en común los distintos espacios de articulación que funcionan en Tigre, entre ellos el Consejo Local de Infancia, el Consejo de Mujeres, las redes barriales y las mesas de consumo problemático.

Desde el Municipio remarcaron el papel que cumplen las organizaciones en los barrios como espacios de cuidado, contención y prevención, además de su aporte para conocer de manera directa las situaciones que atraviesan las familias.

La secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri, explicó que la convocatoria tuvo como objetivo profundizar ese esquema de trabajo.

“Lo que hicimos fue una convocatoria a instituciones que trabajan conjuntamente con nosotros en temáticas vinculadas a las infancias, adolescencias, mujeres y diversidades. La idea es seguir fortaleciendo las instituciones, creando redes y entendiendo que el Municipio ya viene realizando un acompañamiento en el territorio, para poder fortalecer esas comunidades que transitan por estas instituciones. Esa es la importancia y la prioridad que tiene el Gobierno local: generar redes territoriales y tener conocimiento de lo que está sucediendo en las comunidades".

La jornada también sirvió para ampliar el diagnóstico sobre las necesidades de los distintos territorios y avanzar en una agenda de trabajo compartida entre las instituciones y el Gobierno local.