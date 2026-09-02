Vicente López completó el Muro Digital y ya controla todos los accesos con cámaras y lectoras de patentes

El Municipio sumó 50 cámaras al Muro Digital y completó la cobertura de los límites con la Ciudad de Buenos Aires, San Martín y San Isidro. El sistema ya permitió interceptar 175 vehículos durante el año.

El sistema de seguridad del Municipio de Vicente López alcanzó una nueva etapa con la incorporación de 50 cámaras y lectoras de patentes. Así, todos los accesos al distrito en los límites con la Ciudad de Buenos Aires, San Martín y San Isidro quedaron bajo cobertura de videovigilancia.

La tecnología permite identificar vehículos que ingresan al partido y detectar aquellos que puedan estar vinculados con delitos, tengan pedido de captura o sean buscados por la Justicia. Según informó el Municipio, el sistema permitió interceptar 175 vehículos en lo que va del año.

La intendenta Soledad Martínez destacó el alcance territorial que adquirió la herramienta.

“Estamos presentando el muro digital, que básicamente hace que todo el perímetro de Vicente López tenga un circuito de cámaras que videovigila y, además, tenga lectoras de patente . No sólo los accesos principales, los más conocidos por los vecinos, sino que cada uno de los accesos que tiene nuestro municipio, en el límite con la Ciudad de Buenos Aires, en el límite con el municipio de San Martín y también con el de San Isidro, va a estar videovigilado y con lectoras de patente. Eso nos permite detectar rápidamente cualquier auto, moto, camión o vehículo que haya participado en un delito, tenga pedido de captura o que lo esté buscando justicia”.

245 lectoras y una nueva ampliación prevista

Con las nuevas incorporaciones, el Muro Digital cuenta actualmente con 245 lectoras de patentes. El Municipio proyecta llevar esa cifra a 295 para marzo de 2027.

El despliegue tecnológico se concentró especialmente durante los últimos dos años, período en el que se instalaron más de 100 cámaras para ampliar la cobertura sobre los límites con San Martín y San Isidro.

A futuro, la planificación contempla sumar otras 50 cámaras destinadas a conformar subanillos internos dentro del distrito.

El objetivo planteado por el Municipio es utilizar esta red para reforzar el control de los ingresos y reducir las posibilidades de escape de vehículos involucrados en hechos delictivos, complementando el sistema tecnológico con mayor presencia de patrullas en las calles.

Soledad Martínez: “La seguridad de Vicente López la garantiza el municipio”

Durante la presentación, la intendenta vinculó la expansión del sistema con la decisión de destinar recursos municipales a la seguridad.

“Hoy la seguridad de Vicente López la garantiza el municipio, porque somos nosotros los que decidimos hacer cargo de la seguridad de cada vecino, de cuidarlos, de defenderlos y de invertir recursos, porque este muro digital conlleva una inversión en la seguridad. Cuanto más recursos ponemos a disposición de la seguridad de los vecinos, más tranquilos vivimos dentro de Vicente López. El muro digital nos va a permitir controlar, cuidar y defender a los vecinos de los que hagan delitos”, concluyó.