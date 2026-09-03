San Isidro y la Universidad Favaloro formarán médicos en los centros de salud municipales

El convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la Universidad Favaloro tendrá vigencia de 2026 a 2028 y contempla rotaciones clínicas y la Práctica Final Obligatoria para alumnos de 3º a 6º año.

La red de salud pública de San Isidro será sede de la formación práctica de estudiantes de Medicina de la Universidad Favaloro durante los próximos tres años. El convenio firmado entre ambas instituciones permitirá que los alumnos realicen rotaciones clínicas y prácticas académicas en distintos centros asistenciales del municipio.

El acuerdo fue encabezado por el intendente Ramón Lanús y refrendado por el secretario de Salud Pública, Pablo de la Torre. Por la Universidad Favaloro participó su rector, Jorge Horacio Tissera.

La propuesta contempla a estudiantes de 3º a 6º año de la carrera de Medicina y tendrá una vigencia inicial de tres años académicos, correspondientes al período 2026-2028. Entre las actividades previstas se encuentran las rotaciones de prácticas clínicas y la Práctica Final Obligatoria.

Prácticas en distintos puntos del municipio

Los alumnos podrán desarrollar instancias de aprendizaje supervisado en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de San Isidro Labrador, Beccar, La Ribera, Diagonal Salta, Martínez, Bajo Boulogne, Villa Adelina, Barrio Obrero y San Pantaleón.

El convenio también incluye al Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana “El Nido”, ampliando los espacios municipales en los que los estudiantes podrán desarrollar su formación práctica.

Las rotaciones abarcarán distintas áreas de la medicina, entre ellas Medicina Familiar, Pediatría, Clínica Médica, Cirugía, Ginecología, Obstetricia, Emergentología, Psiquiatría y Salud Social y Comunitaria.

Desde la Secretaría de Salud Pública señalaron que el acuerdo contribuye a fortalecer las funciones de docencia e investigación dentro de la red asistencial municipal. También destacaron que la incorporación de estos espacios de formación permite acompañar la preparación de futuros profesionales de la salud y el compromiso con la atención de la comunidad.