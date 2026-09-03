SUBE: fallas impiden cargar saldo en la app, ventanillas y máquinas

El sistema de SUBE presenta intermitencias en distintos canales de recarga del AMBA, mientras los pasajeros enfrentan el problema un día después de las nuevas tarifas.

La tarjeta SUBE atraviesa este jueves una falla técnica que afecta la carga y acreditación de saldo en distintos canales de atención del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El inconveniente alcanza a la aplicación, las ventanillas y las máquinas instaladas en las estaciones, que en algunos casos solo permiten consultar el saldo.

La situación generó numerosos reclamos de pasajeros que necesitan contar con crédito para viajar. Desde las cuentas oficiales de SUBE informaron que se trata de “inconvenientes técnicos ajenos a SUBE” y advirtieron que pueden registrarse intermitencias tanto al momento de comprar una carga como al acreditarla.

Los problemas también fueron reportados por usuarios en redes sociales. Una pasajera describió la situación: “Quiero cargar la SUBE en la app, no puedo. Hago la fila para acreditar la carga en la ventanilla, no puedo. La máquina que está en la estación sólo sirve para ver saldo, no carga”.

Otros usuarios señalaron que las dificultades comenzaron durante el miércoles y que tampoco podían procesarse algunas cargas pendientes en los validadores instalados dentro de los colectivos.

SUBE confirmó que el sistema está en mantenimiento

La interrupción también quedó reflejada en Downdetector, donde se registró un aumento de los reportes vinculados con el funcionamiento de la plataforma de SUBE.

Ante las consultas y reclamos, desde la cuenta oficial de SUBE en Instagram explicaron que el sistema “se encuentra en mantenimiento y puede presentar intermitencias”. También indicaron que “el inconveniente ya fue notificado y derivado al sector correspondiente” y que trabajan para solucionarlo “a la brevedad”.

Como alternativa, recomendaron a los pasajeros volver a intentar realizar la operación más tarde o durante el transcurso del día.

El problema coincide con nuevas tarifas en el transporte

La falla se produce un día después de la entrada en vigencia de nuevos valores en distintos servicios de transporte del AMBA.

Los colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron un aumento del 4,1%, con un boleto mínimo de $887,87 para recorridos de hasta tres kilómetros. En las líneas que operan en la provincia de Buenos Aires, la suba fue del 4,3%, por lo que el mínimo pasó de $1.111,19 a $1.158,97.

El subte porteño también incrementó sus tarifas un 4,1%. Para los primeros 20 viajes del mes, el boleto general pasó de $1.684 a $1.753,04, con descuentos progresivos para quienes acumulan una mayor cantidad de viajes.

En los trenes Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur, desde el 1° de septiembre comenzó a aplicarse el último tramo del aumento del 14,29% autorizado por el Gobierno nacional. El boleto mínimo para pasajeros con SUBE registrada pasó de $420 a $480.

Qué alternativas hay para viajar sin SUBE

Mientras persisten las dificultades para cargar o acreditar saldo, los pasajeros del AMBA cuentan con otros medios de pago habilitados en parte de la red de transporte.

Los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, además de numerosas líneas de jurisdicción nacional y provincial del AMBA, permiten abonar el viaje mediante tarjetas de débito, crédito y prepaga sin contacto de Visa y Mastercard.

También pueden utilizarse celulares y relojes inteligentes con tecnología NFC que tengan asociada una tarjeta compatible. En los colectivos, el pasajero debe informar previamente al conductor cuál es su destino antes de acercar el dispositivo al validador.

En el subte, los molinetes de toda la red porteña aceptan tarjetas bancarias sin contacto, dispositivos con NFC y códigos QR generados mediante aplicaciones como la app SUBE o BNA+.

En estos casos, la tarifa es la misma que corresponde a un usuario que paga con SUBE registrada.