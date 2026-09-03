Tigre fue sede de la Liga Nacional Superior de Ajedrez con 16 equipos

El Centro Universitario Tigre recibió una nueva fecha de la Liga Nacional Superior de Ajedrez, con equipos de distintos puntos del país y la participación de Grandes Maestros y Maestros Internacionales.

El Centro Universitario Tigre recibió una nueva fecha de la Liga Nacional Superior de Ajedrez, una competencia que reúne a los principales equipos del país. La jornada contó con la presencia de 16 conjuntos provenientes de distintos puntos del territorio nacional, entre cuyos integrantes participaron Grandes Maestros y Maestros Internacionales.

La Escuela Municipal de Ajedrez de Tigre también formó parte de la competencia, representando al distrito en una jornada de alcance nacional.

La actividad se suma a otras iniciativas vinculadas con el ajedrez que se desarrollan en el municipio. En ese marco, el Municipio de Tigre organizó el primer torneo interescolar de la disciplina, que convocó a más de 300 estudiantes de escuelas primarias y secundarias.

Una escuela municipal creada en 2021

La Escuela Municipal de Ajedrez de Tigre fue creada en 2021 por impulso del intendente Julio Zamora, con el objetivo de promover la práctica de este deporte en la comunidad.

Desde entonces, la propuesta contempla talleres libres y gratuitos para acercar el ajedrez a los vecinos.