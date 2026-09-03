Vicente López en Escena llega con teatro, música y propuestas culturales para toda la familia

La 11.ª edición de Vicente López en Escena comienza el 4 de septiembre con teatro, danza y performance en espacios no convencionales. La agenda también incluye música, cine, poesía y exposiciones.

Septiembre tendrá una agenda cultural amplia en Vicente López, con propuestas que buscarán llevar el teatro y otras expresiones artísticas más allá de las salas tradicionales. El eje será la 11.ª edición de Vicente López en Escena, que comenzará este viernes 4 y durante tres días ocupará calles, plazas, edificios, clubes, bibliotecas y espacios de la ribera.

El festival reunirá obras de teatro, danza, performance y experiencias participativas. Entre las propuestas estarán Hola Carola, de Macarena Buyo y Axel Mairal; Donde el viento viene a aullar, de Federico Liss; rodeos, de Ana Laura Lozza y Bárbara Hang; Agua, de Renata Moreno; Poéticas de gravedad. Operaciones para suspender un paisaje, de Edgardo Mercado; y Maquinaria de lo intangible, de Nina Lenze, Betanha Abango y Mache Figini y Violeta Cincioni.

El cierre estará a cargo de Todo lo que está a mi lado, de Fernando Rubio, una experiencia escénica que propone un encuentro entre teatro, paisaje y ciudad a orillas del río.

Música y actividades para compartir

La llegada de la primavera tendrá una celebración especial con la presentación de Joaco Burgos en la Quinta Trabucco, en un encuentro al aire libre acompañado por música en vivo.

La programación musical también incluirá una nueva edición de Generación Sub-25, el ciclo curado por jóvenes que busca acompañar y visibilizar a artistas emergentes de la escena local. En esta ocasión, Clara Picarel, Mateo Monk e Ignacio Galera estarán a cargo de la curaduría de los shows que se realizarán en el patio de la Casa de la Cultura.

La agenda de septiembre sumará además cine y exposiciones. En el Cine Teatro York se proyectará Tim Burton: El pequeño macabro.

En la Quinta Trabucco, por otra parte, podrá visitarse Los ángeles de Charly, una muestra que reúne fotografías de Nora Lezano, Andy Cherniavsky e Hilda Lizarazu para recorrer distintas miradas sobre Charly García, su trayectoria y el universo artístico que lo rodeó.

Todas las actividades organizadas por el Municipio de Vicente López serán de entrada libre y gratuita.

La programación completa puede consultarse en el sitio oficial del municipio y en las redes de @vicentelopezcultura.