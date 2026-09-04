San Isidro organiza una agenda especial de turismo con recorridos gratuitos durante septiembre

En el marco del Día del Turismo, el Municipio de San Isidro propone recorridos por Martínez, Acassuso, Beccar, el casco histórico, Villa Adelina y Boulogne, con actividades para todos los públicos.

Septiembre tendrá una agenda especial para recorrer San Isidro desde distintas perspectivas. Durante seis jornadas, vecinos y visitantes podrán participar de visitas guiadas gratuitas que combinarán historia, arquitectura, patrimonio, naturaleza, arte y propuestas culturales en diferentes localidades del distrito.

La programación se realiza en el marco del Día del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre, y contempla actividades los sábados y domingos a las 16. Los recorridos son abiertos a la comunidad y, en todos los casos, se recomienda llegar con puntualidad porque comenzarán a horario.

La propuesta busca mostrar la diversidad de atractivos que ofrece el distrito, desde su patrimonio histórico y arquitectónico hasta la gastronomía, los centros comerciales y los espacios vinculados con la naturaleza.

“Esta iniciativa apunta a promover y fomentar el turismo local y su enorme diversidad de propuestas, desde su patrimonio histórico, religioso y arquitectónico hasta un turismo más vinculado con los centros comerciales y la gastronomía”, explicó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura del Municipio de San Isidro.

Seis recorridos por distintas localidades

La agenda comenzará el sábado 5 de septiembre en Martínez, con punto de encuentro en Alvear y Eduardo Costa, junto a la estación ferroviaria. El recorrido permitirá conocer rincones de la localidad, su arquitectura, el centro comercial a cielo abierto y su oferta gastronómica. La actividad se suspende por lluvia.

El domingo 6, la propuesta se trasladará a Acassuso y al Museo Pueyrredón, ubicado en Rivera Indarte 48. Bajo el nombre “Historias al Paso”, el recorrido abordará la historia y los personajes ilustres relacionados con la casa, además de su patrimonio natural. En este caso, la actividad se realizará aunque llueva.

El sábado 12, el escenario será el Museo Lucy Mattos, en Av. del Libertador 17426, Beccar. “The Beatles en el Museo Lucy Mattos” propone recorrer la muestra “The Beatles Colección + Arte Blisniuk”, que reúne piezas originales de los músicos de Liverpool, obras de Raúl Blisniuk y la instalación “Lucy in the Sky”, creada especialmente por Lucy Mattos.

La actividad se realiza en el marco del aniversario de Beccar y tendrá un cupo máximo de 30 personas, por orden de llegada. No se suspende por lluvia.

El domingo 13 será el turno del “Casco Histórico Tradicional”. El punto de partida será la Oficina de Turismo local, en Av. del Libertador 16208. El recorrido permitirá conocer algunos de los sitios más emblemáticos del casco histórico de San Isidro y acercarse a la historia de la ciudad. La visita se suspende por lluvia.

La programación continuará el sábado 19 en el Parque Público del Golf, ubicado en Luis María Drago 299, Villa Adelina. La propuesta “Árboles, trinos y aleteos” estará enfocada en la naturaleza y permitirá observar aves, mariposas y plantas como una manera de anticipar la llegada de la Primavera. Se suspende por lluvia.

El cierre será el domingo 20 en el Museo del Juguete, en Lamadrid 197, Boulogne. La visita “El Mundo en un tablero” propone recorrer una muestra dedicada a los juegos de mesa, desde los más conocidos hasta otros menos habituales, con cartas, dados y tableros.

Esta última actividad no requiere inscripción previa y los cupos estarán sujetos a la capacidad del espacio. Además, no se suspende por lluvia.

“Los invitamos a conocer, aprender, disfrutar y vivenciar en cada uno de estos recorridos las múltiples propuestas que San Isidro ofrece a lo largo de todo el año, y que también contempla otras alternativas vinculadas con el turismo deportivo y el bienestar físico, entre otros”, señaló Ruggero.