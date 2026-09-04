Rincón de Milberg: una alerta vecinal permitió detener a dos hombres con herramientas robadas

Una denuncia realizada mediante Alerta Tigre Global permitió que los operadores del Centro de Operaciones Tigre siguieran a dos sujetos y coordinaran su interceptación con la Policía Bonaerense.

Una denuncia realizada durante la madrugada a través de Alerta Tigre Global permitió que las cámaras municipales siguieran los movimientos de dos sujetos que caminaban por Rincón de Milberg con distintas herramientas. La intervención del Centro de Operaciones Tigre (COT) terminó con ambos interceptados y detenidos junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El aviso inicial señalaba que uno de los hombres se desplazaba a pie de manera sospechosa con una desmalezadora. Poco después, según se informó, se encontró con otro sujeto que llevaba más herramientas.

A partir de la alerta, los operadores de la central de monitoreo comenzaron a seguirlos mediante las cámaras municipales y dieron aviso al móvil más cercano.

La interceptación en Pampa y Castiglioni

Los agentes del COT y los efectivos policiales finalmente los interceptaron en el cruce de Pampa y Castiglioni.

Durante el procedimiento recuperaron la cortadora de pasto y otros elementos que estaban en poder de los dos hombres. De acuerdo con la información oficial, ninguno de ellos pudo justificar la procedencia de las herramientas.

Ambos fueron trasladados a una comisaría y quedaron a disposición de la Justicia.