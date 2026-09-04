La Libertad Avanza de Tigre respaldó las nuevas medidas por la soberanía sobre Malvinas

El bloque de concejales de La Libertad Avanza de Tigre apoyó las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei para reforzar la soberanía argentina sobre Malvinas, el Atlántico Sur y los recursos naturales.

El bloque de concejales de La Libertad Avanza de Tigre expresó su respaldo a las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei para fortalecer la posición argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El pronunciamiento pone el foco no solamente en la reivindicación territorial, sino también en la defensa de los recursos naturales y en el fortalecimiento de las capacidades argentinas en el Atlántico Sur.

Entre las iniciativas respaldadas por los concejales se encuentran las nuevas herramientas frente a actividades económicas no autorizadas por la Argentina, el endurecimiento de las sanciones vinculadas con la explotación unilateral de recursos naturales, el fortalecimiento de las capacidades estratégicas del Estado en el Atlántico Sur y la aceleración de la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia.

Para el bloque, la cuestión Malvinas debe exceder las diferencias partidarias y convertirse en una política de Estado sostenida en el tiempo.

Una causa que, según el bloque, trasciende a los gobiernos

Juan José Cervetto, presidente del bloque, y Diego Avancini, concejal de La Libertad Avanza, plantearon que la defensa de la soberanía no debería quedar circunscripta a los discursos políticos.

En ese sentido, señalaron que reivindicar los derechos argentinos implica también defender los recursos, incrementar la presencia en el Atlántico Sur y desarrollar las capacidades necesarias para que el país pueda sostener sus reclamos.

El comunicado también marca una diferencia entre las discusiones propias de la política cotidiana y la cuestión Malvinas.

“Podemos discutir el rumbo económico. Podemos discutir políticas públicas. Podemos tener profundas diferencias ideológicas y electorales. Eso es parte de una democracia. Pero cuando hablamos de Malvinas, antes que oficialistas u opositores somos argentinos.”

El bloque sostuvo además que el reclamo de soberanía no pertenece a una administración determinada y lo vinculó con la historia argentina, la Constitución Nacional y el derecho internacional.

Del recuerdo de 1982 al futuro del Atlántico Sur

Otro de los ejes del pronunciamiento es la necesidad de pensar Malvinas más allá de la Guerra de 1982.

Los concejales vincularon la cuestión de soberanía con la actividad pesquera, los recursos energéticos, la soberanía marítima, la proyección antártica, el desarrollo científico, la defensa nacional y la posición geopolítica de la Argentina en el Atlántico Sur.

En el comunicado también reivindicaron la memoria de los Veteranos de Malvinas y de los argentinos que murieron durante el conflicto.

“A ellos les debemos memoria. Pero también les debemos futuro.”

Desde esa perspectiva, el bloque sostuvo que la Argentina no busca una confrontación bélica, sino el reconocimiento de sus derechos soberanos mediante herramientas diplomáticas y capacidades nacionales.

El bloque de La Libertad Avanza de Tigre afirmó que acompañará las políticas destinadas a defender pacíficamente la soberanía, los recursos naturales y los intereses estratégicos argentinos.

El cierre del pronunciamiento busca marcar que la posición sobre Malvinas excede la identidad partidaria de quienes actualmente ocupan cargos públicos.

“Lo hacemos desde La Libertad Avanza. Pero sabemos que esta causa es muchísimo más grande que La Libertad Avanza. Porque los gobiernos pasan. Los partidos pasan. Los dirigentes pasamos. La Patria queda.”

El comunicado concluye con una reivindicación de los veteranos, los caídos y las futuras generaciones: “LAS MALVINAS FUERON, SON Y SERÁN ARGENTINAS.”