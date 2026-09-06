Tigre entregó nuevo mobiliario para escuelas de General Pacheco y El Talar

La Escuela Secundaria N°15 de General Pacheco y la Escuela Primaria N°15 de El Talar recibieron bancos y sillas destinados a completar dos aulas de cada establecimiento.

Dos escuelas de Tigre recibieron nuevo mobiliario destinado a completar aulas y mejorar las condiciones en las que alumnos y docentes desarrollan las actividades educativas.

La entrega alcanzó a la Escuela Secundaria N°15 de General Pacheco y a la Escuela Primaria N°15 de El Talar, que incorporaron bancos y sillas para completar dos aulas en cada institución.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó el acompañamiento a los establecimientos educativos del distrito.

“Seguimos acompañando a las escuelas de Tigre con obras e infraestructura para garantizar mejores condiciones de aprendizaje. Invertir en educación es apostar al futuro de nuestros chicos y chicas”, señaló.

La incorporación del mobiliario se suma a otras intervenciones realizadas recientemente en establecimientos educativos del distrito. En los últimos días, el Municipio inauguró ampliaciones en la Escuela Secundaria N°26 de General Pacheco, la Escuela Primaria N°27 y la Escuela Secundaria N°50 de Rincón de Milberg.

Esos trabajos estuvieron orientados a mejorar las condiciones edilicias y generar espacios más confortables para el estudio y la enseñanza.

Más de 40 frentes de obra en escuelas

La entrega de mobiliario forma parte de una política de inversión municipal que también incluye trabajos de infraestructura en establecimientos educativos.

Según informó el Municipio, la gestión encabezada por el intendente Julio Zamora mantiene más de 40 frentes de obra abiertos en distintas escuelas de Tigre.

Las intervenciones abarcan diferentes trabajos destinados a mejorar los espacios donde se desarrollan las actividades educativas del distrito.