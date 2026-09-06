Tigre homenajeó a “Fito” Guzmán y oficializó el nuevo nombre del túnel de Chacabuco y Enciso

El paso bajo nivel de Chacabuco y Enciso fue rebautizado en homenaje a Adolfo “Fito” Guzmán, ex secretario del HCD y ex concejal de Tigre. La nueva denominación quedó formalizada con una placa.

El paso bajo nivel de Chacabuco y Enciso, en el centro de Tigre, dejó atrás la denominación Bicentenario y pasó a llamarse “Adolfo ‘Fito’ Guzmán”, en homenaje al ex secretario del Honorable Concejo Deliberante y ex concejal del distrito.

La nueva denominación quedó formalizada durante un acto encabezado por representantes del Gobierno municipal, del que también participaron familiares y compañeros de militancia del homenajeado. Durante la actividad se descubrió una placa conmemorativa que dejó oficializado el nuevo nombre.

La secretaria de Gobierno, Gabriela Zamora, destacó el sentido del reconocimiento y lo vinculó con la necesidad de preservar la memoria de quienes tuvieron participación en la historia política y comunitaria del distrito.

“Gobernar es tener memoria y esto forma parte de esa concepción que tiene el intendente Julio Zamora: reconocer a quienes han dejado huella a lo largo de los años, a quienes nos precedieron, han dejado su marca en la historia de Tigre y que hicieron grande al distrito con sus con sus acciones, propuestas y con sus decisiones”, declaró.

El homenaje también tuvo un componente familiar. Tras el acto, Ximena, hija de Guzmán, expresó su satisfacción por el reconocimiento y puso el foco en la posibilidad de trascender las diferencias políticas.

“Estoy muy contenta. La verdad que es un lindo mensaje saber que podemos trascender a pesar de las diferencias, a pesar de la política en sí misma. Es un reconocimiento muy importante y me alegra mucho este acto”, señaló Ximena Guzmán

Un nuevo nombre para un paso bajo nivel histórico

El túnel fue inaugurado por el intendente Julio Zamora en agosto de 2016 bajo el nombre Bicentenario. Está ubicado en el cruce de Chacabuco y Enciso, en pleno centro de Tigre.

La modificación de su denominación surgió a partir de una iniciativa del Poder Legislativo local para homenajear a Adolfo “Fito” Guzmán, quien se desempeñó como secretario del Honorable Concejo Deliberante entre 1983 y 1985 y también fue concejal del distrito durante varios mandatos.