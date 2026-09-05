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Policiales / Tigre

Robó una bicicleta en pleno centro de Tigre: las cámaras del COT siguieron sus movimientos y terminó detenido

Rompió una linga para llevarse una bicicleta y terminó detenido en Tigre centro
Un hombre fue aprehendido en Bourdieu y Avenida Italia luego de sustraer una bicicleta que estaba atada a un poste. El seguimiento de las cámaras del COT permitió alertar al móvil más cercano y recuperar el rodado.

Un hombre fue aprehendido en Tigre centro luego de sustraer una bicicleta que estaba atada a un poste. La maniobra fue detectada por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), que permitieron dar aviso al móvil más cercano y seguir el desplazamiento del sospechoso.


El hecho ocurrió durante la tarde, cuando los operadores observaron al individuo romper una linga para llevarse el rodado que se encontraba asegurado en un sector del centro comercial de Tigre.


Tras detectar el robo, desde el COT alertaron a las fuerzas de seguridad que se encontraban en la zona. Con esa información, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal de seguridad local lograron interceptar al sospechoso en el cruce de Bourdieu y Avenida Italia.


Durante el procedimiento, los efectivos requisaron al hombre y recuperaron la bicicleta sustraída. Luego, el detenido fue trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.


Video de la Detención

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