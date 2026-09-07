San Isidro: la fiscal Carolina Asprella cerró la causa por la muerte de Ernestina Pais

La fiscal de San Isidro Carolina Asprella recibió la pericia accidentológica que faltaba y concluyó que no hubo desperfectos técnicos ni intervención de terceros en el choque con el Tren de la Costa.

La investigación por la muerte de Ernestina Pais quedó cerrada luego de que la fiscal de San Isidro Carolina Asprella recibiera la pericia accidentológica que faltaba en el expediente. El estudio descartó una falla mecánica en el vehículo y también la intervención de terceros en el choque con una formación del Tren de la Costa.

El expediente se había iniciado el 26 de junio, cuando el tren impactó contra el Honda City en el que circulaba la periodista, en el cruce a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro. Pais fue la única víctima fatal del hecho.

La conclusión de la fiscalía se apoyó en el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación: además de la pericia accidentológica, se analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad, la autopsia, los estudios toxicológicos y la pericia planimétrica.

Con esos elementos, quedó confirmada la hipótesis del accidente que había sido considerada desde el comienzo de la investigación.

Qué mostró el choque en San Isidro

El accidente ocurrió a las 19:25 del 26 de junio y quedó registrado por una cámara de seguridad municipal.

En las imágenes, de unos 30 segundos de duración, se observa primero el descenso de las dos barreras del paso a nivel. Poco antes del impacto, otro vehículo que circulaba en sentido contrario atraviesa el cruce pese a las barreras bajas y continúa su recorrido.

Luego aparece el Honda City de Pais, que intenta atravesar el paso a nivel en diagonal, entre las dos vallas. El tren lo embiste cuando el vehículo se encontraba a mitad del cruce.

El impacto se produjo sobre el lado del conductor. Tras el choque, el automóvil quedó ubicado al costado derecho de las vías, con Pais todavía dentro del habitáculo, mientras que el paragolpes terminó en el lado opuesto.

La autopsia y los estudios toxicológicos

La autopsia estableció que Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo grave de cráneo producido durante el choque.

El informe también consignó una laceración hepática y una “contusión esplénica”, una lesión en el bazo asociada a golpes en la zona abdominal durante accidentes viales.

Durante la autopsia se tomaron además muestras de ADN y de sangre y orina para realizar estudios toxicológicos. Los resultados fueron negativos para drogas y alcohol.

Con la incorporación de la última pericia, la fiscal Asprella dio por finalizada la investigación.