San Isidro acompañó a 217 personas en situación de calle durante el Operativo Frío

El dispositivo funcionó durante junio, julio y agosto con 50 camas disponibles por noche y asistencia integral. El acompañamiento a personas en situación de calle continuará durante todo el año.

El dispositivo funcionó durante junio, julio y agosto con 50 camas disponibles por noche y asistencia integral. El acompañamiento a personas en situación de calle continuará durante todo el año.

El Operativo Frío de la Municipalidad de San Isidro concluyó una nueva edición después de tres meses de actividad, durante los cuales acompañó a 217 personas en situación de calle. El dispositivo funcionó en el Espacio Papa Francisco y reforzó durante el invierno la asistencia que el municipio sostiene durante todo el año.

La propuesta contó con 50 camas disponibles cada noche y sumó servicios destinados a cubrir necesidades inmediatas, como cena caliente, desayuno, abrigo y elementos de higiene. Pero el trabajo también incluyó seguimiento individual y acciones orientadas a generar herramientas para la inclusión social.

El acompañamiento continúa durante todo el año

Con el cierre de la edición de invierno, el dispositivo no desaparece. El equipo interdisciplinario continuará atendiendo los lunes, martes, miércoles y viernes, de 9 a 14, en Don Bosco 411, y los jueves, de 9 a 12, en Gaetán Gutiérrez 757, en San Isidro.

En esos espacios se mantienen prestaciones como desayuno, duchas, actividades grupales y acompañamiento personalizado.

El trabajo también contempla el seguimiento de cada situación particular. El objetivo es conocer las historias personales, articular recursos y acompañar los procesos de salida de la calle, más allá de la respuesta inmediata frente a una necesidad.

Salud, documentación y reinserción laboral

Durante los meses de invierno se realizaron distintas actividades vinculadas con la atención y el acompañamiento. Entre ellas estuvieron la tramitación de DNI, procesos de reinserción laboral, entrega de indumentaria y propuestas culturales y recreativas.

También se desarrollaron talleres de salud que incluyeron controles de glucosa y presión arterial, test de VIH y sífilis, aplicación de vacunas y charlas educativas.

De esta manera, el Operativo Frío concentró durante los meses de junio, julio y agosto una respuesta específica para las personas que necesitaban resguardo frente al frío, mientras que el acompañamiento social y las distintas prestaciones continúan durante el resto del año.