La carrera Comunidad de Tigre convocó a más de 1.300 personas en Troncos del Talar

La competencia se realizó por el 77° aniversario de Troncos del Talar y tuvo las modalidades 2K familiar y 5K competitiva. Gonzalo Viola y Lucía Suárez fueron los ganadores.

La competencia se realizó por el 77° aniversario de Troncos del Talar y tuvo las modalidades 2K familiar y 5K competitiva. Gonzalo Viola y Lucía Suárez fueron los ganadores.

Más de 1.300 personas participaron de una nueva edición de la carrera Comunidad de Tigre en Troncos del Talar, en el marco de las actividades por el 77° aniversario de la localidad. La jornada deportiva tuvo dos modalidades: una prueba familiar de 2 kilómetros y una competencia de 5 kilómetros.

La actividad comenzó durante la mañana con una entrada en calor a cargo de profesores de los polideportivos locales. Luego, los participantes iniciaron el recorrido desde la plaza central de la localidad.

La jornada contó con la presencia de autoridades del Municipio de Tigre, que acompañaron el desarrollo de la competencia y participaron de la ceremonia de premiación.

Gonzalo Viola y Lucía Suárez, los ganadores

En la categoría masculina, el ganador fue Gonzalo Viola, atleta oriundo de Salto, provincia de Buenos Aires, quien contó que practica atletismo desde hace más de una década.

“Entreno continuamente, soy de Salto (Provincia de Buenos Aires). Práctico atletismo hace más de 10 años, esta competencia estuvo muy bien organizada por parte del Municipio, el circuito estuvo hermoso”.

En la rama femenina, la vencedora fue Lucía Suárez, de 18 años, quien representó al equipo “Los Chamanes”.

“Represento a ‘Los Chamanes’ y fue una carrera muy linda con un recorrido bueno. Entreno casi todos los días en diferentes superficies para prepararme de la mejor manera”.

Un operativo de asistencia durante la competencia

El desarrollo de la carrera estuvo acompañado por un operativo destinado a la seguridad y atención de los participantes. Intervinieron agentes del Sistema de Emergencias Tigre (SET), Centros de Operaciones Tigre (COT), la Dirección General de Tránsito y voluntarios de Defensa Civil.

La actividad forma parte de la propuesta de la carrera Comunidad de Tigre, que se desarrolla en las distintas localidades del distrito.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, destacó la convocatoria y vinculó la iniciativa con las políticas deportivas del municipio.

“Estamos muy contentos por la convocatoria para que la gente pueda competir en comunidad. Tenemos como eje de política pública por parte del intendente Julio Zamora mejorar la infraestructura deportiva y desarrollar programas que incentiven la actividad física en los vecinos y vecinas”.