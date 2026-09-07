Trenes Belgrano Norte y Mitre: dos personas murieron en hechos ocurridos en Pilar y San Fernando

Dos personas murieron este lunes en distintos puntos de la zona norte. Los episodios ocurrieron en Pilar y San Fernando y afectaron la circulación de los trenes Belgrano Norte y Mitre.

Dos muertes registradas durante la mañana de este lunes 7 de septiembre en Pilar y San Fernando provocaron interrupciones y restricciones en los servicios ferroviarios del Belgrano Norte y el Mitre. Los episodios ocurrieron con menos de una hora de diferencia.

El primero tuvo lugar poco después de las 6, en las inmediaciones de la estación Cecilia Grierson, del ferrocarril Belgrano Norte. La víctima fue identificada como Nehuén Olivera, de 18 años y domiciliado en Villa Astolfi.

El joven murió tras ser arrollado por una formación en cercanías de la estación. Por el momento, no trascendieron otros detalles sobre las circunstancias del episodio ni se informó oficialmente qué pudo haberlo motivado.

Como consecuencia del hecho, el servicio del Belgrano Norte permaneció interrumpido entre Del Viso y Villa Rosa mientras se realizaban los peritajes correspondientes.

En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento de La Lonja y tomó intervención el Juzgado Federal de Campana.

Un segundo episodio en San Fernando

Minutos antes de las 7 se produjo otro episodio fatal en las vías, esta vez en San Fernando, a pocas cuadras del centro de la ciudad.

Una formación del ramal Retiro-Tigre del Tren Mitre arrolló a una persona en el paso peatonal ubicado sobre la calle 25 de Mayo.

De acuerdo con fuentes policiales, se habría tratado de un suicidio. La víctima era un hombre mayor de edad y, hasta el momento, no había sido identificada.

El episodio también tuvo consecuencias sobre el servicio ferroviario. La circulación quedó reducida entre Retiro y Victoria durante más de una hora, por lo que las formaciones no llegaron hasta la cabecera de Tigre.

Los dos hechos ocurrieron durante la primera hora de la mañana y generaron complicaciones en dos de los principales servicios ferroviarios que atraviesan la zona norte.

Asistencia ante una crisis

Ante una situación de crisis o riesgo de suicidio, se puede solicitar asistencia gratuita al Centro de Asistencia al Suicida al 135 desde CABA y Gran Buenos Aires, o al (011) 5275-1135 desde todo el país.