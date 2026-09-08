Pruebas PISA: el Gobierno habló de una situación “crítica” y apuntó contra las gestiones anteriores

El Ministerio de Capital Humano señaló que Argentina atraviesa una situación crítica en Ciencias, Lectura y Matemática y defendió el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática.

El Ministerio de Capital Humano reconoció que los resultados de las pruebas PISA 2025 muestran una caída de los aprendizajes de los estudiantes argentinos en Ciencias, Lectura y Matemática, aunque atribuyó parte del retroceso a las políticas educativas implementadas durante las gestiones anteriores.

A través de la Secretaría de Educación, la cartera que conduce Sandra Pettovello sostuvo que los resultados reflejan una situación crítica y remarcó que el desempeño argentino debe analizarse dentro de un escenario internacional de estancamiento y descenso.

"Si bien los resultados se inscriben en una tendencia global de estancamiento y descenso, en la Argentina el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo y evidencia una situación crítica en los aprendizajes", expresó el Ministerio.

Según Capital Humano, la tendencia mundial no alcanza para explicar por sí sola la magnitud del retroceso registrado en el país. En ese sentido, la cartera vinculó los resultados con el recorrido educativo de los estudiantes evaluados y cuestionó las políticas aplicadas durante años anteriores.

El Gobierno apuntó contra las políticas educativas anteriores

El Ministerio sostuvo que los resultados de PISA reflejan los aprendizajes acumulados después de 12 años de escolaridad. Por eso, indicó que la evaluación contempla las trayectorias de estudiantes cuyos recorridos escolares comenzaron en 2013.

En su comunicado, Capital Humano apuntó directamente contra una "cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas" y afirmó que las medidas adoptadas durante ese período "deterioraron cada sector del sistema".

La cartera también reconoció que la caída de los resultados argentinos ocurre dentro de un escenario internacional adverso. Según la información oficial citada por el Gobierno, los resultados globales de PISA 2025 fueron los más bajos desde el inicio del programa, en el año 2000.

El retroceso alcanzó además a buena parte de América Latina.

Lectura, la mayor caída a nivel mundial

Dentro de los resultados internacionales, Lectura fue el área que registró el descenso más pronunciado, especialmente en las habilidades de mayor complejidad.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) identificó además un comportamiento que denominó “lectores apresurados”. Se trata de estudiantes que responden las evaluaciones rápidamente, pero de manera incorrecta.

De acuerdo con el organismo, este fenómeno casi se duplicó entre 2018 y 2025.

El dato forma parte del diagnóstico internacional que acompaña los resultados de PISA y que el Gobierno utilizó para señalar que las dificultades educativas no son exclusivas de Argentina, aunque sostuvo que la situación local presenta una gravedad particular por los bajos niveles de partida.

Las políticas que el Gobierno plantea para revertir la situación

Frente al escenario planteado por los resultados, Capital Humano destacó dos políticas educativas que ya se encuentran en implementación: el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática.

El primero apunta a fortalecer desde los primeros años la capacidad de los estudiantes para leer, comprender y producir textos acordes con su edad.

El segundo busca mejorar las capacidades matemáticas y numéricas de los alumnos.

Las pruebas PISA se realizan cada tres años y evalúan los conocimientos y capacidades de estudiantes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias.

En la edición 2025 fueron evaluados en Argentina 11.200 estudiantes de 413 escuelas de todo el país.