San Isidro refuerza la prevención ante El Niño con la limpieza de más de 4.300 sumideros

El Municipio trabaja sobre sumideros, zanjas, canales, desembocaduras y estaciones de bombeo. También difundió recomendaciones para los vecinos ante tormentas y lluvias intensas.

El Municipio de San Isidro lleva adelante un plan preventivo ante los posibles efectos de El Niño, un fenómeno climático que puede generar cambios en los patrones meteorológicos, con tormentas, lluvias intensas, anegamientos y sudestadas.

Los trabajos apuntan principalmente a mantener despejado el sistema de drenaje del distrito. Según informó el Municipio, ya se realizaron tareas de limpieza y desobstrucción en más de 4.300 sumideros y conductos, además de intervenciones sobre zanjas, canales y desembocaduras.

El operativo es coordinado por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, junto con la Secretaría de Seguridad, Defensa Civil y la Secretaría de Desarrollo Social.

Los trabajos sobre el sistema hidráulico

Los equipos de Higiene Urbana, Espacios Verdes y Obras Hidráulicas trabajan para evitar bloqueos en distintos puntos de la red pluvial.

Las tareas abarcan más de 1.200 metros de zanjas urbanas, 327 metros de canales del río Reconquista y más de 540 metros de desembocaduras hacia la Ribera.

El objetivo es mantener libres los puntos de drenaje y reducir el riesgo de obstrucciones frente a episodios de lluvias fuertes.

El plan también contempla las estaciones de bombeo, que durante los fenómenos climáticos permiten expulsar agua hacia el río, además de los canales que cumplen una función de protección ante posibles crecidas.

También intervienen sobre el arbolado

La Dirección de Arbolado realiza distintas tareas de poda y extracción de ejemplares.

El Municipio señaló que algunas intervenciones tienen una época específica para su ejecución, aunque en determinados casos se adelantarán para minimizar riesgos ante las condiciones climáticas previstas.

Qué recomiendan hacer antes y durante una tormenta

Ante la posibilidad de tormentas, desde el Municipio difundieron una serie de medidas de prevención para los vecinos.

Antes de la tormenta:



Asegurar toldos, persianas y objetos que puedan volarse.



Retirar macetas y otros elementos de balcones.



Comprobar que las rejillas de patios y balcones estén despejadas.



Durante la tormenta:



No tocar postes ni cajas de electricidad.



Mantenerse alejado de ventanas y balcones.



Evitar salir si no es necesario.



Circular con precaución.



Evitar manejar y, si no hay alternativa, hacerlo con cuidado.



No circular por calles con agua acumulada.



Caminar con precaución y prestar atención a posibles obstáculos.



No cruzar por calles con agua acumulada.



Si el nivel del agua aumenta, buscar un lugar seguro.



Ante una emergencia, el Municipio informó que están disponibles la Patrulla Municipal, al 4512-3333; Defensa Civil, al 4512-3103; y Atención al Vecino, al 147.