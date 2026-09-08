Tigre será sede de la 5ª Expo Rodantear, el mayor salón de motorhomes y casas rodantes de Argentina

La 5ª Expo Rodantear se realizará del 22 al 25 de octubre en Tigre, con motorhomes, casas rodantes, trailers, charlas, tecnología y propuestas vinculadas al turismo itinerante.

La Expo Rodantear 2026 se realizará del 22 al 25 de octubre en Tigre, donde durante cuatro días se reunirán fabricantes, empresas, viajeros y aficionados a los motorhomes, casas rodantes y trailers. La edición aniversario llega después de un crecimiento sostenido de la convocatoria, que en 2025 superó los 19.000 visitantes.

El encuentro tendrá lugar en el predio ubicado en Perú y Pedro Guareschi y mantendrá el lema “Donde comienza la aventura”. La organización está a cargo de AutocampingTV, bajo la dirección de su fundador, Marcelo Pistorio.

La llegada a Tigre marca, según explicó Pistorio, una nueva etapa para un evento que comenzó hace cinco años y que busca reunir a una comunidad cada vez más vinculada con el turismo itinerante.

"Después de cinco años sentimos que era momento de dar un nuevo paso. Llegar a Tigre nos permite pensar una Expo diferente, mucho más conectada con la naturaleza, el aire libre y el espíritu de aventura que representa esta forma de viajar".

La exposición apunta a mostrar el desarrollo de una actividad que, de acuerdo con la organización, tuvo un fuerte crecimiento después de la pandemia. La propuesta combina la exhibición de vehículos y equipamiento con espacios destinados a quienes ya recorren las rutas y también a quienes están pensando en iniciar su propio proyecto.

Una comunidad que crece y llega desde distintos países

La Expo Rodantear no estará dirigida únicamente a propietarios de motorhomes o casas rodantes. La convocatoria incluye a viajeros ocasionales, personas que están construyendo o equipando una unidad, quienes evalúan comprar su primer vehículo y también a quienes simplemente quieren conocer esta modalidad de viaje.

Uno de los objetivos del encuentro es promover el turismo itinerante y el desarrollo de destinos preparados para recibir motorhomes y casas rodantes. Por eso, la exposición también incorpora propuestas relacionadas con destinos turísticos, servicios y espacios para este tipo de viajeros.

La convocatoria, además, excede las fronteras argentinas. En ediciones anteriores participaron visitantes provenientes de España, Alemania, Italia, Brasil, Chile y Uruguay, entre otros países.

Pistorio, que impulsa el autocampismo desde hace más de 17 años, señaló que el proyecto también nació con la intención de fortalecer los vínculos dentro de esa comunidad.

"Queríamos crear un espacio para los que amamos viajar, donde estén la mejores empresas del rubro, lo último en tecnología y que cada charla, cada encuentro y cada bocinazo nos recordara que somos muchos los apasionados por esta forma de vida".

La edición 2025 marcó un récord de convocatoria

El crecimiento de la exposición quedó reflejado en los números de su última edición. En 2025, la Expo Rodantear registró más de 19.000 visitantes, frente a los más de 12.000 que había recibido en 2024.

La organización informó además que el encuentro contó con 20 charlas, una superficie de 11.600 metros cuadrados de exposición y más de 30.000 visualizaciones del streaming de AutocampingTV.

Con esos resultados, la edición 2026 llegará a Tigre como la quinta convocatoria del evento y en un momento de expansión de la comunidad vinculada al turismo sobre ruedas.

Cuándo y dónde será la Expo Rodantear 2026

La quinta edición de la Expo Rodantear se realizará durante cuatro jornadas en Tigre.