San Fernando: Libres del Sur reclamó por el endeudamiento de las familias y los intereses bancarios

La protesta se realizó frente a una sucursal del BBVA como parte de una jornada impulsada por Libres del Sur en distintos puntos del Gran Buenos Aires. Participaron dirigentes y vecinos endeudados de San Fernando y Tigre.

Libres del Sur realizó esta mañana una protesta frente a una sucursal del BBVA en San Fernando para visibilizar la situación de familias endeudadas con bancos y billeteras virtuales y cuestionar los intereses aplicados a los créditos.

La actividad formó parte de una jornada que se desarrolló en distintos puntos del Gran Buenos Aires y reunió en San Fernando a dirigentes de la organización junto a vecinos de la zona afectados por situaciones de endeudamiento.

De la convocatoria participaron Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur; Claudio Servetto, referente de San Fernando; y Oscar Hurtado, referente de Tigre.

El reclamo por el costo de las deudas

Durante la jornada, Saravia apuntó contra las políticas del Gobierno y cuestionó el papel del sector financiero en el contexto económico actual.

"Milei es cómplice de la usura y el sector financiero fue de los que más ganó durante este gobierno y son los responsables de que muchas familias y pequeñas y medianas empresas estén en bancarrota".

El planteo de la organización estuvo centrado en los niveles de endeudamiento y en los intereses que, según denunciaron, se aplican a los créditos tomados por familias y pequeños emprendimientos.

El dato que plantearon sobre San Fernando

Servetto puso el foco específicamente en la situación de los vecinos del distrito y sostuvo que el endeudamiento alcanza a una parte importante de la población.

"según las estadísticas, uno de cada cuatro sanfernandinos está endeudado, por eso es necesario visibilizar el drama de esas familias, que no sólo no llegan a fin de mes, sino que necesitan salir del ahogo de las deudas".

La protesta frente al BBVA se sumó así a las actividades realizadas por Libres del Sur en distintos puntos del Gran Buenos Aires para instalar el reclamo por el endeudamiento de los hogares y el costo de los créditos.