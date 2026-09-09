Sergio Massa reunió a intendentes en San Fernando y habló de la unidad del peronismo frente a Milei

El encuentro tuvo como anfitrión a Juan Andreotti y reunió a Federico Otermín, Gustavo Menéndez, Marisa Fassi y Gastón Granados, entre otros intendentes. También analizaron la situación fiscal y económica de los municipios.

Sergio Massa se reunió con un grupo de intendentes en San Fernando, donde analizaron la situación económica y fiscal de los municipios y discutieron el escenario político de cara a las próximas definiciones electorales. Durante el encuentro, el dirigente planteó que el peronismo debe alcanzar la unidad y ampliar su representación para competir contra Javier Milei.

La reunión se realizó en el Club de la Marina y tuvo como anfitrión al intendente de San Fernando, Juan Andreotti. También participaron Federico Otermín, Gustavo Menéndez, Marisa Fassi y Gastón Granados, junto a otros jefes comunales del denominado grupo AFA.

Uno de los principales planteos políticos de Massa fue que las candidaturas no deberían convertirse en un obstáculo para construir una alternativa electoral amplia. En ese sentido, sostuvo que debe haber “unidad y competencia” tanto en la definición de las candidaturas a gobernador como para la elección presidencial.

Además, afirmó que quiere ocupar un rol activo en ese proceso y definió su objetivo con una expresión concreta: ser “arquitecto de la unidad del peronismo” y trabajar para ampliar el espacio hacia otros sectores con el objetivo de ganarle a Milei.

El debate por las reelecciones

Los intendentes también llevaron a la reunión la situación vinculada con las reelecciones. Frente a ese planteo, Massa sostuvo que no modificará su posición sobre el tema.

Sin embargo, aclaró que esa postura no representa un obstáculo para la construcción política y advirtió sobre el riesgo de un corte.

Durante la conversación también se habló sobre el futuro político de Juan Andreotti. Massa señaló ante los presentes que el intendente de San Fernando quería competir, pero al mismo tiempo compartir ese proceso con los demás dirigentes.

Economía, infraestructura y gestión municipal

Más allá de las cuestiones electorales, el encuentro incluyó un análisis de la situación económica y fiscal. Los intendentes expusieron las dificultades que atraviesan en la administración cotidiana de sus municipios y también se abordó el endeudamiento de las familias.

La agenda incluyó además cuestiones de infraestructura, entre ellas el Camino Perón y la Ruta 6.

Otro de los temas tratados fue la capacitación laboral, planteada como una nueva herramienta de vinculación con los votantes.

La situación fiscal, junto con el escenario microeconómico y macroeconómico, completó el análisis realizado durante la reunión.

En ese contexto, Massa buscó instalar una definición que excede la discusión inmediata por las candidaturas: construir un peronismo unido, con competencia interna y capacidad de ampliar su representación para enfrentar al oficialismo nacional.