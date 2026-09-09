Tigre: chicos y adolescentes presentaron proyectos para transformar sus barrios

La Asamblea Zonal de Decisión Niñez reunió a jóvenes de escuelas y espacios educativos de Tigre, que presentaron proyectos vinculados con las necesidades de sus barrios.

Chicos y adolescentes de Tigre participaron de una nueva Asamblea Zonal del programa provincial Decisión Niñez, donde presentaron distintos proyectos pensados para generar transformaciones en sus barrios.

La jornada se desarrolló en San Isidro y reunió a representantes de espacios educativos y sociales del distrito. Entre ellos estuvieron jóvenes del Equipo de Trabajo e Investigación Social (ETIS) Garrote y de las escuelas técnicas N° 2 de Ricardo Rojas, N° 3 de Benavídez y N° 5 de Tigre centro.

Durante la Asamblea Zonal, los participantes expusieron sus propuestas bajo el eje de las “ideas transformadoras para sus barrios”.

La actividad contó con el acompañamiento de autoridades del Municipio de Tigre, que estuvieron presentes durante esta nueva instancia del programa.

Un espacio para la participación juvenil

Decisión Niñez es una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que busca promover la participación de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de sus comunidades.

En este marco, la Asamblea Zonal constituyó una nueva etapa del proceso en la que los jóvenes de distintos espacios educativos pudieron presentar las iniciativas elaboradas para sus barrios.