Tigre: avanza la construcción del puente del Camino Benavídez-Bancalari

La obra se ejecuta sobre la rotonda del Camino Benavídez-Bancalari y permitirá avanzar hacia Panamericana sin interrupciones. También habrá un carril de retorno para quienes llegan desde Camino Barbarita.

La construcción de un nuevo puente elevado sobre la rotonda del Camino Benavídez-Bancalari, en Tigre, avanza como parte de una obra destinada a mejorar la circulación vehicular en uno de los accesos hacia Panamericana.

El nuevo paso permitirá que los vehículos que circulen hacia la autopista puedan hacerlo sin interrupciones en la rotonda. De esta manera, el proyecto apunta a reducir los congestionamientos y agilizar el tránsito hacia el norte del distrito.

La obra también contempla una modificación para quienes llegan desde Camino Barbarita: esos vehículos tendrán un carril propio de retorno que les permitirá acceder al nuevo puente.

Una ampliación del corredor Benavídez-Bancalari

El proyecto incluye la ampliación del Corredor Benavídez-Bancalari, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y aliviar el tránsito en dirección al norte de Tigre.

El puente elevado concentrará el desplazamiento hacia Panamericana por encima de la actual rotonda, mientras que el esquema previsto para quienes llegan desde Camino Barbarita permitirá ordenar los movimientos de retorno.

La obra es ejecutada por el Municipio de Tigre y forma parte de las intervenciones previstas para mejorar la circulación en ese sector del distrito.