edición 8229 - visitas hoy 19479

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Tigre: avanza la construcción del puente del Camino Benavídez-Bancalari

Tigre: avanza la construcción del puente Benavídez-Bancalari que busca aliviar el tránsito hacia Panamericana
La obra se ejecuta sobre la rotonda del Camino Benavídez-Bancalari y permitirá avanzar hacia Panamericana sin interrupciones. También habrá un carril de retorno para quienes llegan desde Camino Barbarita.

La construcción de un nuevo puente elevado sobre la rotonda del Camino Benavídez-Bancalari, en Tigre, avanza como parte de una obra destinada a mejorar la circulación vehicular en uno de los accesos hacia Panamericana.


El nuevo paso permitirá que los vehículos que circulen hacia la autopista puedan hacerlo sin interrupciones en la rotonda. De esta manera, el proyecto apunta a reducir los congestionamientos y agilizar el tránsito hacia el norte del distrito.


La obra también contempla una modificación para quienes llegan desde Camino Barbarita: esos vehículos tendrán un carril propio de retorno que les permitirá acceder al nuevo puente.


Una ampliación del corredor Benavídez-Bancalari


El proyecto incluye la ampliación del Corredor Benavídez-Bancalari, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y aliviar el tránsito en dirección al norte de Tigre.


El puente elevado concentrará el desplazamiento hacia Panamericana por encima de la actual rotonda, mientras que el esquema previsto para quienes llegan desde Camino Barbarita permitirá ordenar los movimientos de retorno.


La obra es ejecutada por el Municipio de Tigre y forma parte de las intervenciones previstas para mejorar la circulación en ese sector del distrito.

Últimas Noticias

AMBA: Anticipan una sudestada con ráfagas de 50 km/h y baja fuerte la temperatura
AMBA: Anticipan una sudestada con ráfagas de 50 km/h y baja fuerte la temperatura
San Fernando: realizaron una cirugía cerebral con la paciente despierta en el Hospital Cordero
San Fernando: realizaron una cirugía cerebral con la paciente despierta en el Hospital Cordero
Bomberos voluntarios harán un sirenazo nacional por fondos pendientes de pago
Bomberos voluntarios harán un sirenazo nacional por fondos pendientes de pago
Cayó en Pablo Nogués uno de los acusados por la muerte de una bebé durante una fuga policial
Cayó en Pablo Nogués uno de los acusados por la muerte de una bebé durante una fuga policial
Troncos del Talar: dos detenidos tras forzar la puerta de una camioneta
Troncos del Talar: dos detenidos tras forzar la puerta de una camioneta
Sergio Massa reunió a intendentes en San Fernando y habló de la unidad del peronismo frente a Milei
Sergio Massa reunió a intendentes en San Fernando y habló de la unidad del peronismo frente a Milei