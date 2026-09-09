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Policiales / Tigre

Troncos del Talar: dos detenidos tras forzar la puerta de una camioneta

Troncos del Talar: dos detenidos tras forzar la puerta de una camioneta
El episodio ocurrió en Alexis Carrel y Guillermo Marconi, en Troncos del Talar. El COT detectó el momento en que abrían una de las puertas y siguió a los sospechosos hasta que fueron interceptados junto a la Policía Bonaerense.

Dos hombres fueron detenidos en Troncos del Talar luego de ser detectados mientras forzaban una de las puertas de una camioneta estacionada en la vía pública. El episodio ocurrió en la esquina de Alexis Carrel y Guillermo Marconi y los sospechosos escaparon sin llegar a sustraer pertenencias.


La secuencia fue advertida por agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) a través del sistema de monitoreo. Desde la central iniciaron el seguimiento de los dos hombres y dieron aviso al móvil que se encontraba más próximo al lugar.


Los sospechosos fueron finalmente interceptados en Volta, con la colaboración de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.


El seguimiento terminó en una detención


Una vez interceptados, ambos hombres fueron identificados y trasladados a una comisaría.


Según la información aportada sobre el procedimiento, habían escapado del lugar después de abrir una de las puertas de la camioneta, pero no llegaron a llevarse ningún elemento del interior.


Los dos quedaron a disposición de la Justicia, con intervención del fiscal de turno.

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