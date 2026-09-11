Vicente López: detectaron un auto con pedido de captura y detuvieron a su conductor

El vehículo fue identificado por las lectoras de patentes cuando circulaba por Avenida Maipú, en Olivos. ESCUDO siguió su recorrido mediante las cámaras y coordinó la intervención de la Patrulla Municipal.

Un Renault Sandero bordó que circulaba por Olivos y tenía un pedido de captura vinculado a una causa por estafa fue detectado por las lectoras de patentes del Muro Digital de Vicente López. La alerta permitió iniciar un seguimiento en tiempo real y coordinar la interceptación del vehículo.

El automóvil fue identificado mientras transitaba por la zona de Avenida Maipú. A partir de la detección, los operadores del Centro de Monitoreo ESCUDO comenzaron a seguir su recorrido mediante las cámaras de seguridad del distrito.

Con la información obtenida desde el sistema de monitoreo, se dio aviso a la Patrulla Municipal para intervenir en la vía pública.

Seguimiento en tiempo real e interceptación

Los operadores de ESCUDO siguieron los movimientos del vehículo mientras avanzaba por el distrito y transmitieron la información necesaria para localizarlo.

Finalmente, el Renault Sandero fue interceptado en la zona de Acassuso y Warnes. Allí se identificó al conductor, quien posteriormente fue trasladado a la comisaría correspondiente para realizar las actuaciones de rigor.

El procedimiento se inició a partir de la alerta generada por las lectoras de patentes y continuó con el seguimiento mediante las cámaras de seguridad.

Cómo funciona el operativo

El Muro Digital permite centralizar en ESCUDO la información registrada por las lectoras instaladas en distintos puntos de Vicente López.

En este caso, la detección de la patente permitió que los operadores localizaran el vehículo y siguieran su recorrido en tiempo real, mientras coordinaban la intervención de la Patrulla Municipal.

La secuencia combinó así la detección automática del vehículo, el monitoreo mediante cámaras y el despliegue de agentes para concretar la interceptación.