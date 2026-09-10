AMBA: Anticipan una sudestada con ráfagas de 50 km/h y baja fuerte la temperatura

El cambio de tiempo comenzará a sentirse el viernes y tendrá su momento más intenso el sábado, con viento del sudeste, lluvias aisladas, máximas de 12 °C y posible ascenso del nivel del Río de la Plata en las zonas ribereñas.

Una sudestada cambiará de manera abrupta las condiciones meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el fin de semana, con ráfagas de entre 40 y 50 km/h, lluvias aisladas y un marcado descenso de la temperatura. El episodio comenzará a sentirse desde la noche del viernes y alcanzará su mayor intensidad durante el sábado.

El cambio llegará después de varios días con temperaturas cercanas a los 20 °C. El ingreso de aire más húmedo desde el Atlántico hará que el viento rote hacia el este y el sudeste, mientras aumentará progresivamente la nubosidad.

El cambio comienza el viernes

Durante el viernes, la temperatura todavía conservará valores relativamente moderados. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima llegará a 18 °C y la mínima será de 11 °C.

Las primeras lluvias y lloviznas podrían aparecer hacia la noche, aunque los acumulados previstos se mantendrían por debajo de los 10 milímetros. En este episodio, el principal factor meteorológico no será la cantidad de agua caída, sino la combinación de viento persistente, aire frío y húmedo y el descenso térmico.

El sábado será la jornada más intensa. El viento del sudeste continuará soplando con fuerza, con ráfagas de entre 40 y 50 km/h, mientras el cielo permanecerá mayormente cubierto.

Las probabilidades de precipitaciones aisladas se ubicarán entre el 10% y el 40%, de acuerdo con el SMN, sin indicios de lluvias intensas.

La temperatura también tendrá una caída marcada. Las máximas rondarán los 12 °C en el AMBA, después de las tardes que durante los días anteriores se habían acercado a los 20 °C.

También habrá que seguir el nivel del Río de la Plata

La sudestada tendrá además incidencia sobre las zonas costeras y ribereñas del Río de la Plata. Se esperan pleamares de intensidad moderada, con mayor probabilidad durante la mañana del sábado en los puertos metropolitanos.

Por este motivo, el nivel del río será otro de los factores a monitorear durante el episodio, especialmente en las áreas ribereñas del AMBA.

En paralelo, el sistema de alertas tempranas del SMN establece alerta amarilla para buena parte del centro y sur de la provincia de Buenos Aires durante el viernes. Para el sábado, la misma advertencia alcanza a la Costa Atlántica.

El domingo comienza la mejora

Las condiciones comenzarán a mejorar lentamente durante el domingo. La jornada será fría, con temperaturas mínimas que podrían llegar a los 6 °C y máximas cercanas a los 13 °C.

No se esperan lluvias para ese día, aunque todavía podría mantenerse una importante cobertura nubosa durante algunos momentos.

La recuperación térmica será gradual durante el comienzo de la semana siguiente. Hacia mediados de la semana, las temperaturas volverían a ubicarse en torno a los 20 °C o algo más, sin eventos de precipitación destacados previstos por el momento.