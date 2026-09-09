Bomberos voluntarios harán un sirenazo nacional por fondos pendientes de pago

Los bomberos voluntarios harán sonar las sirenas este jueves a las 10 en todo el país para visibilizar el reclamo por fondos pendientes y otras demandas que afectan el funcionamiento de los cuarteles.

Los bomberos voluntarios de todo el país harán sonar sus sirenas este jueves a las 10 para reclamar por la falta de distribución de fondos previstos por ley y advertir sobre las dificultades que atraviesan los cuarteles para sostener su capacidad operativa.

La protesta será simultánea en todos los cuarteles y el sector pidió a los vecinos que no se alarmen ante el sonido de las sirenas. La medida busca visibilizar el reclamo ante la falta de respuestas de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El reclamo central está vinculado con $59.330,7 millones contemplados en la Ley Nacional N° 25.054, correspondientes al remanente del ejercicio 2025 y años anteriores, que según los bomberos permanecen sin ejecutar ni distribuir.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios reúne a más de 1.000 asociaciones y unos 52.000 efectivos voluntarios en todo el país. Desde el sector señalan que el subsidio habitualmente se cancela entre marzo y mayo, por lo que este año acumula entre cuatro y seis meses de demora.

Los bomberos sostienen además que se trata de recursos provenientes de un régimen de afectación específica establecido por ley y no de una asistencia extraordinaria o de aportes discrecionales. Según el sector, el congelamiento de las partidas representa un recorte directo estimado en unos $45 millones por cada asociación.

“Nos están dejando con la manguera a medias”, señalaron desde el cuartel de bomberos de Gualeguaychú al referirse a la situación.

Otros reclamos que afectan a los cuarteles

El conflicto presupuestario se suma a otras demandas vinculadas con el funcionamiento cotidiano de las asociaciones.

Uno de los reclamos apunta a la atención médica y técnica que los bomberos realizan ante siniestros ocurridos en rutas concesionadas. El sector pide que la nueva Red Federal de Concesiones, impulsada mediante el Decreto 97/2025, contemple convenios obligatorios con los cuarteles, una contraprestación mensual fija por disponibilidad, el reintegro de gastos extraordinarios y mecanismos de compensación por daños en los equipos.

También reclaman la aplicación integral de la Ley de Fortalecimiento 27.629, sancionada en 2021, particularmente en lo referido a la devolución del IVA por compras de bienes, servicios y equipamiento a cargo de ARCA.

A estos pedidos se suma una demanda ante el Ministerio de Economía y el Banco Central para agilizar los pagos al exterior.

La dificultad para adquirir vehículos de emergencia en el mercado interno llevó a los cuarteles a recurrir también a la compra de unidades usadas en otros países. Según explicaron desde el sector, esas operaciones requieren pagos anticipados contra factura proforma y actualmente enfrentan trabas operativas.

El sirenazo de este jueves será, así, una manifestación simultánea de los cuarteles para reclamar por los fondos pendientes y poner en evidencia las dificultades que, según los bomberos voluntarios, afectan su capacidad para afrontar las emergencias.