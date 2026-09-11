FESIMUBO pidió una reunión con Julio Zamora por la situación de los municipales

La Regional Norte de la Federación, que reúne a representantes sindicales de ocho municipios, solicitó una audiencia con el intendente de Tigre luego de un plenario en el que analizaron las problemáticas de los trabajadores municipales.

La situación de los trabajadores municipales de la región llevó a la Regional Norte de FESIMUBO a solicitar una audiencia con el intendente de Tigre, Julio Zamora. El pedido busca reunir en una misma mesa a los representantes sindicales de ocho municipios para analizar las distintas problemáticas laborales.

La solicitud fue presentada el lunes 7 de septiembre por Héctor Orlando Paz, secretario general del sindicato municipal de Tigre, luego del plenario regional realizado el viernes 4.

La reunión que pretenden concretar los gremios tendría como objetivo generar un espacio de diálogo con el jefe comunal y abordar las inquietudes planteadas por las organizaciones que representan a los empleados municipales.

Un pedido que reúne a sindicatos de ocho municipios

Del plenario participaron dirigentes sindicales de Tigre, San Martín, Pilar, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel, San Fernando y Campana, además del delegado regional de FESIMUBO, Omar Arce.

Durante el encuentro se analizaron las distintas problemáticas que atraviesan a los trabajadores municipales y se planteó la necesidad de fortalecer los canales de diálogo entre las organizaciones gremiales y los gobiernos locales.

A partir de esa discusión surgió el pedido para que Julio Zamora reciba de manera conjunta a los secretarios generales y representantes de los sindicatos que forman parte de la Regional Norte, junto con las autoridades de la Federación.

De acuerdo con la presentación realizada, el encuentro permitiría intercambiar inquietudes y abordar la realidad de los empleados municipales de los distintos distritos que integran la región.

Los dirigentes también señalaron que una reunión de estas características podría fortalecer el vínculo institucional entre el Municipio de Tigre y las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores municipales de la zona.

El planteo, por lo tanto, no quedó limitado al sindicato de Tigre: la intención es que participen representantes de los ocho distritos que integran la Regional Norte.

Ahora, FESIMUBO espera que el gobierno municipal determine una fecha y un horario para concretar la audiencia.