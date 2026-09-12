Tigre: estudiantes de El Talar y Benavídez recibieron anteojos gratuitos

El programa Para Verte Mejor entregó 74 pares de anteojos a alumnos de tres escuelas primarias de El Talar y Benavídez. En lo que va del año ya superó los 900 pares.

Estudiantes de tres escuelas primarias de El Talar y Benavídez, en el distrito de Tigre, recibieron anteojos gratuitos a través del programa Para Verte Mejor, una iniciativa que durante este año ya permitió entregar más de 900 pares.

La jornada fue encabezada por la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, y alcanzó a alumnos de las escuelas primarias N° 15 y N° 48 de El Talar y N° 52 de Benavídez.

En total se entregaron 74 pares: 38 correspondieron a estudiantes de la Escuela Primaria N° 15, 23 a alumnos de la N° 52 y otros 13 a chicos de la N° 48.

“Con mucha alegría seguimos con nuestro programa 'Para Verte Mejor', que permite que todos los chicos de las escuelas públicas del distrito reciban sus lentes, algo tan importante a la hora de aprender, concentrarse y socializar”, expresó Zamora.

La funcionaria agregó que “A lo largo de este año ya alcanzamos los 900 pares de anteojos entregados. Esto mejora las trayectorias educativas de los niños y niñas y también representa una forma de colaborar con la economía de las familias.”

El programa contempla controles de visión principalmente para estudiantes de primero y sexto grado, además del seguimiento de aquellos niños que necesitan nuevas evaluaciones. Cuando se detecta la necesidad de utilizar anteojos, la iniciativa facilita el acceso a la corrección indicada y permite elegir el armazón.

Un apoyo para las familias

Desde las escuelas también destacaron el impacto de la entrega. Sofía Esperanza, directora de la Escuela Primaria N° 15, señaló que “La entrega de lentes por parte del Municipio es un apoyo muy importante para las familias que no pueden solventarlos, porque ayuda a los estudiantes en su trayectoria escolar, en sus estudios y en su vida diaria”.

Entre las familias beneficiarias, Claudia María Gomez, vecina de El Talar, contó: “Me parece espectacular este beneficio, porque no es fácil comprar lentes en este momento, especialmente teniendo dos hijas. A las dos les vendrán muy bien, ya que tienen problemas de visión, y estoy muy agradecida con esta política que lleva adelante el Municipio”.

Para Verte Mejor se desarrolla desde 2008 mediante una articulación entre el Gobierno local, Volkswagen y Óptica Visión Tigre, y está destinado a estudiantes de primero y sexto grado de escuelas de gestión estatal del distrito.

Desde el inicio de la iniciativa, el programa lleva entregados más de 17 mil pares de anteojos en escuelas de todo Tigre.