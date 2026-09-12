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Tigre

Delta de Tigre: avanzan las obras de mantenimiento en puentes, muelles y vías navegables

El Municipio de Tigre profundiza el mantenimiento de la infraestructura en el Delta
Puentes, muelles, luminarias y vías navegables fueron intervenidos en distintos sectores de las islas de Tigre, con tareas destinadas a mejorar la circulación y los accesos para la comunidad isleña.

Puentes, muelles, luminarias y vías navegables fueron intervenidos en distintos sectores de las islas de Tigre, con tareas destinadas a mejorar la circulación y los accesos para la comunidad isleña.


Los trabajos incluyeron reparaciones y mejoras en distintos puntos del territorio insular, con intervenciones sobre infraestructura utilizada diariamente por los vecinos y sobre sectores vinculados a la navegación.


Uno de los puntos intervenidos fue el muelle público La Real, ubicado sobre el Río Carapachay. Allí se colocó un escalón y se repusieron tablas que se encontraban faltantes, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso y circulación.


En el arroyo Espera también se realizaron trabajos sobre dos puentes públicos. A la altura del N° 50, en el camino hacia la Reserva, se reparó y prolongó el puente, mientras que en el N° 19 se reconstruyó otro paso.


Las tareas alcanzaron además al alumbrado público del arroyo Abra Vieja, donde se repararon luminarias y se enderezó un poste de iluminación. En tanto, sobre Canal Venecia y Angostura se colocaron frenos en las dos rampas de acceso al puente público.


Trabajos sobre las vías navegables


El mantenimiento también incluyó una intervención sobre el Río Capitán, donde se realizó el corte y retiro de un árbol caído que obstaculizaba la navegación.


De esta manera, el sector quedó despejado para facilitar la circulación de embarcaciones y mantener las condiciones de navegabilidad de la vía.


Las obras forman parte de las tareas de mantenimiento de la infraestructura pública que se realizan en distintos sectores del Delta, con intervenciones sobre accesos, puentes, muelles, alumbrado y vías navegables.

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