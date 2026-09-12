San Fernando homenajeó a sus docentes y tomó el voto profesional a los nuevos maestros

La comunidad educativa de San Fernando se reunió en la Plaza del Bicentenario para conmemorar el Día del Maestro, en un acto que incluyó un reconocimiento a docentes retirados y la toma del voto profesional a quienes se incorporan a la actividad.
La jornada contó con la participación de la secretaria de Educación, Desarrollo Social y Medio Ambiente, Eva Andreotti, secretarios municipales, autoridades educativas provinciales, inspectores, concejales, integrantes del Consejo Escolar y abanderados de escuelas de la ciudad.
Durante el encuentro, la directora general de Educación de San Fernando, Victoria Varela, destacó el rol de la enseñanza en la construcción del futuro y el acompañamiento que, desde el Municipio, se busca brindar a la comunidad educativa.
“En el Municipio de San Fernando estamos convencidos de que la educación es la herramienta fundamental para construir el futuro; por eso nuestro compromiso es estar siempre presentes, porque la educación es responsabilidad de todos y no de un solo sector”, expresó.
Varela también puso el foco en la tarea cotidiana de los docentes y en el papel de las escuelas como espacios que exceden la transmisión de conocimientos.
“En esta tarea docente que es mucho más que enseñar contenidos, las maestras y maestros son nuestros grandes aliados, porque la escuela no es solo un lugar donde se aprende; es el espacio donde se construyen vínculos, se transmiten valores y donde un maestro deja huellas para toda la vida”, señaló.
El acto permitió además reconocer a quienes se retiraron de la actividad docente y acompañar a las maestras y maestros ingresantes en el inicio de su recorrido profesional.