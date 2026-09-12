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San Fernando

San Fernando homenajeó a sus docentes y tomó el voto profesional a los nuevos maestros

San Fernando homenajeó a sus maestras y maestros por el Día del Maestro
El acto reunió a autoridades municipales, educativas y representantes de las escuelas de San Fernando. También fueron reconocidos docentes retirados y los maestros ingresantes realizaron el voto profesional.

La comunidad educativa de San Fernando se reunió en la Plaza del Bicentenario para conmemorar el Día del Maestro, en un acto que incluyó un reconocimiento a docentes retirados y la toma del voto profesional a quienes se incorporan a la actividad.


La jornada contó con la participación de la secretaria de Educación, Desarrollo Social y Medio Ambiente, Eva Andreotti, secretarios municipales, autoridades educativas provinciales, inspectores, concejales, integrantes del Consejo Escolar y abanderados de escuelas de la ciudad.


Durante el encuentro, la directora general de Educación de San Fernando, Victoria Varela, destacó el rol de la enseñanza en la construcción del futuro y el acompañamiento que, desde el Municipio, se busca brindar a la comunidad educativa.


“En el Municipio de San Fernando estamos convencidos de que la educación es la herramienta fundamental para construir el futuro; por eso nuestro compromiso es estar siempre presentes, porque la educación es responsabilidad de todos y no de un solo sector”, expresó.


Varela también puso el foco en la tarea cotidiana de los docentes y en el papel de las escuelas como espacios que exceden la transmisión de conocimientos.


“En esta tarea docente que es mucho más que enseñar contenidos, las maestras y maestros son nuestros grandes aliados, porque la escuela no es solo un lugar donde se aprende; es el espacio donde se construyen vínculos, se transmiten valores y donde un maestro deja huellas para toda la vida”, señaló.


El acto permitió además reconocer a quienes se retiraron de la actividad docente y acompañar a las maestras y maestros ingresantes en el inicio de su recorrido profesional.

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