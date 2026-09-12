La UCR bonaerense busca recuperar fuerza territorial y ya tiene un nuevo espacio para sus concejales

El nuevo espacio reúne a unos 300 concejales de 100 ciudades y busca coordinar una agenda legislativa común, fortalecer la presencia territorial de la UCR y proyectar candidaturas hacia 2027.

La UCR de la provincia de Buenos Aires puso en marcha el Foro de Concejales Radicales, un nuevo espacio que reúne a unos 300 ediles de 100 ciudades y que tendrá como objetivo coordinar una agenda legislativa común y fortalecer la estructura territorial del partido.

La iniciativa quedó formalmente constituida durante un encuentro realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde también se definió la Mesa Ejecutiva que estará a cargo de coordinar las acciones políticas y legislativas del foro. La conducción quedó en manos de Ariel Martínez Bordaisco, concejal de General Pueyrredón.

La propuesta busca generar un ámbito de coordinación permanente entre los concejales radicales de los distintos municipios bonaerenses, con la intención de fijar posiciones comunes frente a temas de alcance provincial y darle mayor peso político al trabajo legislativo local.

Durante la jornada se desarrollaron paneles vinculados con seguridad, la situación del IOMA, prevención de la ludopatía y autonomía municipal. Participaron los diputados provinciales Matías Civale y Diego Garciarena, la senadora Nerina Neumann, Oscar Pagni y la concejala de Castelli Malena Masara.

El presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, fue el encargado de dar la bienvenida a los participantes y destacó la presencia de representantes de distintos puntos del territorio bonaerense. En ese marco, sostuvo que “ésta actividad está en línea con los objetivos que nos trazamos al asumir el Comité Provincia, que es trabajar para que el radicalismo tenga candidatos en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires”.

Bordaisco, por su parte, planteó que el nuevo espacio busca reconstruir el radicalismo “de abajo hacia arriba”, a partir del trabajo territorial de concejales y legisladores. También afirmó que “el espacio buscará ser un instrumento para ordenar la interna partidaria, recuperar a los sectores que se alejaron y proyectar candidaturas competitivas con miras a las elecciones de 2027”.

La mesa del foro tiene además entre sus integrantes a Juan Salceda, concejal de Tandil; Alexia Caruso, concejala de San Martín; Daniela Ferreyro, concejala de Quilmes; María Elena Gallea, concejala de Zárate; e Ignacio Palacios, concejal de 9 de Julio.

La nueva estructura prevé ampliar progresivamente la participación de concejales radicales y avanzar con reuniones seccionales para facilitar la incorporación de representantes de distintos municipios.

La conformación del foro representa así un nuevo intento de la UCR bonaerense por coordinar a sus representantes locales, unificar criterios legislativos y fortalecer su construcción territorial en la provincia de Buenos Aires.