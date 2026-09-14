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San Fernando

San Fernando prepara una nueva Bicicleteada Familiar para el domingo 20

San Fernando prepara una nueva Bicicleteada Familiar para el domingo 20
La propuesta será el domingo 20 de septiembre, desde las 9.30, con salidas desde distintos puntos de San Fernando y llegada conjunta al Parque Náutico. La participación será libre y gratuita.

El domingo 20 de septiembre, San Fernando volverá a tener su Bicicleteada Familiar, una propuesta que reunirá a vecinos en distintos puntos del distrito para finalizar el recorrido en el Parque Náutico.


La actividad comenzará a las 9.30 y tendrá diez lugares de encuentro, inscripción y partida distribuidos en diferentes sectores de la ciudad. Desde allí, los grupos serán acompañados por personal de la Secretaría de Deportes.


Los puntos habilitados serán:



  • Polideportivo N°1: Arnoldi y Pasteur.

  • Polideportivo N°2: Ruta 202 y Pueyrredón.

  • Polideportivo N°5: Guatemala 3053.

  • Polideportivo N°6: Avenida Avellaneda y Francia.

  • Polideportivo N°7: Arnoldi y Alvear.

  • Polideportivo N°8: French y Chacabuco.

  • Polideportivo N°9: Ruta 202 y Serrano.

  • Polideportivo N°11: Pellegrini entre Avenida Avellaneda y Quintana.

  • Plaza Mitre: Madero y Constitución.

  • Plaza Dorrego: Constitución y Ambrosoni.


El recorrido tendrá un tramo final en el que los distintos grupos se reunirán para llegar juntos al Parque Náutico, ubicado en Almirante Martín y Escalada.


Una vez en el lugar habrá clases deportivas, sorteos y otras actividades para los participantes.


La participación será libre y gratuita. En caso de lluvia, el evento podría ser reprogramado.

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