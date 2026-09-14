San Fernando prepara una nueva Bicicleteada Familiar para el domingo 20

El domingo 20 de septiembre, San Fernando volverá a tener su Bicicleteada Familiar, una propuesta que reunirá a vecinos en distintos puntos del distrito para finalizar el recorrido en el Parque Náutico.
La actividad comenzará a las 9.30 y tendrá diez lugares de encuentro, inscripción y partida distribuidos en diferentes sectores de la ciudad. Desde allí, los grupos serán acompañados por personal de la Secretaría de Deportes.
Los puntos habilitados serán:
- Polideportivo N°1: Arnoldi y Pasteur.
- Polideportivo N°2: Ruta 202 y Pueyrredón.
- Polideportivo N°5: Guatemala 3053.
- Polideportivo N°6: Avenida Avellaneda y Francia.
- Polideportivo N°7: Arnoldi y Alvear.
- Polideportivo N°8: French y Chacabuco.
- Polideportivo N°9: Ruta 202 y Serrano.
- Polideportivo N°11: Pellegrini entre Avenida Avellaneda y Quintana.
- Plaza Mitre: Madero y Constitución.
- Plaza Dorrego: Constitución y Ambrosoni.
El recorrido tendrá un tramo final en el que los distintos grupos se reunirán para llegar juntos al Parque Náutico, ubicado en Almirante Martín y Escalada.
Una vez en el lugar habrá clases deportivas, sorteos y otras actividades para los participantes.
La participación será libre y gratuita. En caso de lluvia, el evento podría ser reprogramado.