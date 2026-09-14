San Fernando prepara una nueva Bicicleteada Familiar para el domingo 20

La propuesta será el domingo 20 de septiembre, desde las 9.30, con salidas desde distintos puntos de San Fernando y llegada conjunta al Parque Náutico. La participación será libre y gratuita.

El domingo 20 de septiembre, San Fernando volverá a tener su Bicicleteada Familiar, una propuesta que reunirá a vecinos en distintos puntos del distrito para finalizar el recorrido en el Parque Náutico.

La actividad comenzará a las 9.30 y tendrá diez lugares de encuentro, inscripción y partida distribuidos en diferentes sectores de la ciudad. Desde allí, los grupos serán acompañados por personal de la Secretaría de Deportes.

Los puntos habilitados serán:



Polideportivo N°1: Arnoldi y Pasteur.

Arnoldi y Pasteur.

Polideportivo N°2: Ruta 202 y Pueyrredón.

Ruta 202 y Pueyrredón.

Polideportivo N°5: Guatemala 3053.

Guatemala 3053.

Polideportivo N°6: Avenida Avellaneda y Francia.

Avenida Avellaneda y Francia.

Polideportivo N°7: Arnoldi y Alvear.

Arnoldi y Alvear.

Polideportivo N°8: French y Chacabuco.

French y Chacabuco.

Polideportivo N°9: Ruta 202 y Serrano.

Ruta 202 y Serrano.

Polideportivo N°11: Pellegrini entre Avenida Avellaneda y Quintana.

Pellegrini entre Avenida Avellaneda y Quintana.

Plaza Mitre: Madero y Constitución.

Madero y Constitución.

Plaza Dorrego: Constitución y Ambrosoni.



El recorrido tendrá un tramo final en el que los distintos grupos se reunirán para llegar juntos al Parque Náutico, ubicado en Almirante Martín y Escalada.

Una vez en el lugar habrá clases deportivas, sorteos y otras actividades para los participantes.

La participación será libre y gratuita. En caso de lluvia, el evento podría ser reprogramado.