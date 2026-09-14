Patronato de la Infancia: protesta en la Ruta 27 por despidos y el futuro de la escuela

Alumnos, vecinos y trabajadores de la comunidad educativa realizaron este lunes un corte en la Ruta 27 para reclamar por despidos y cambios en la Escuela Infancia 2000. La protesta contó con el acompañamiento de SUTEBA Tigre y se suma a las cartas abiertas difundidas en las últimas semanas.

El conflicto en el Patronato de la Infancia llegó este lunes a la Ruta 27, donde alumnos, vecinos y miembros de la comunidad educativa realizaron un corte para reclamar por los cambios registrados en la Escuela Infancia 2000. La protesta contó además con el acompañamiento de SUTEBA Tigre.

El reclamo se suma a las cartas abiertas difundidas durante las últimas semanas por docentes, familias y trabajadores de la institución, quienes cuestionaron despidos y modificaciones en la conducción y expresaron preocupación por el futuro del proyecto educativo.

La Escuela Infancia 2000 funciona en Benavídez, en la zona de las rutas 9 y 27, y recibe a cerca de 700 alumnos de entre 3 y 18 años, en los niveles inicial, primario y secundario.

Despidos y cambios que generaron el reclamo

En una carta abierta fechada el 1° de septiembre, docentes de la escuela cuestionaron decisiones adoptadas desde la gerencia y administración del Patronato de la Infancia.

Entre los cambios mencionaron el despido de Ramiro Silvera, responsable de Recursos Humanos; un cambio de representación legal ocurrido a mitad de año; la llegada de un nuevo representante legal y la desvinculación de Gabriela Castely, a quien definieron como "pilar y referente de este proyecto y esta comunidad".

También denunciaron "maltrato al equipo de orientación escolar" y cuestionaron modificaciones en sus espacios de trabajo que, según señalaron, limitan el acceso a las familias.

Posteriormente, integrantes de la comunidad denunciaron otros dos despidos: el de la única psicóloga del equipo de orientación, quien anteriormente había sido directora del nivel inicial, y el del director del nivel secundario, a quien describieron como "un referente con más de 25 años en la institución".

Los reclamos derivaron en una movilización a fines de la semana pasada y este lunes volvieron a expresarse públicamente con el corte de la Ruta 27.

Qué preocupa a las familias

Uno de los principales puntos de preocupación es la posibilidad de que las dificultades económicas de las familias puedan terminar condicionando la participación de los alumnos.

Los docentes señalaron en su carta que les preocupa que estudiantes de cualquier nivel puedan quedar afuera de viajes, campamentos, salidas, la jornada completa o incluso de la propia escuela por tener dificultades para completar los pagos.

Según sostienen, esto no había sido históricamente una condición excluyente y "siempre se encontraron los mecanismos para incluir a todos/as".

La comunidad también cuestiona el posible cambio en el perfil de la institución. En la carta, los docentes vincularon la historia del Patronato de la Infancia con la contención de las familias más vulnerables.

En ese marco, plantearon una preocupación por el criterio económico que, según afirman, estaría detrás de algunas de las decisiones actuales: "El eje central de la 'obra' del patronato parecería ser solucionar un 'supuesto déficit' en lugar de poner los recursos a disposición del proyecto, la inclusión y los derechos de las infancias".

La jornada completa, otro de los puntos en discusión

La continuidad de la jornada completa es otro de los temas que preocupa a la comunidad educativa.

Los docentes afirmaron haber recibido información sobre la posibilidad de que la modalidad sea discontinuada por ser considerada deficitaria o poco rentable.

También señalaron que les preocupa que determinados espacios de la escuela puedan dejar de utilizarse o ser vendidos, por considerar que forman parte de la identidad de la institución.

En este punto, la carta de los docentes expresa: "Se nos ha dicho que se venderán o se dejarán de usar espacios que son parte identitaria de nuestra escuela".

La discusión sobre el predio se suma así a los cuestionamientos por los despidos y al temor de que se modifiquen características que la comunidad considera centrales en el proyecto educativo.

Una escuela con más de 35 años de historia

Según explicaron integrantes de la comunidad educativa, Infancia 2000 nació hace más de 35 años, luego del cierre del internado que el Patronato tenía en ese lugar.

Los docentes sostienen que durante décadas se consolidó un proyecto que definen como "solidario, cálido y sin fines de lucro", con cuotas accesibles, becas y jornada completa, además de almuerzo, merienda, talleres y apoyo escolar.

Por eso, el reclamo que este lunes llegó a la Ruta 27 no se limita a las fuentes laborales afectadas por los despidos. La comunidad educativa plantea que también está en discusión la continuidad de un modelo de escuela que, según expresaron, forma parte de la identidad del Patronato de la Infancia.

En la carta, los docentes sintetizaron su posición: "En este contexto, estamos muy preocupados/as por el presente y por el futuro de este lugar que amamos".