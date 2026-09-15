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CIRCULO MEDICO DE SAN ISIDRO - ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 2026

CONVOCATORIA


La Comisión Directiva convoca a los Sres. Socios del Círculo Médico de San Isidro a la Asamblea Anual Ordinaria que se realizará el día viernes 25 de septiembre de 2026, en Alsina 167 – San Isidro, a las 12:30 horas en primera convocatoria y a las 13:00hs. en segunda convocatoria, con cualquier número de asociados, siempre que sea mayor de once, si en la primera no se lograse el quórum estatutario para considerar el siguiente:


ORDEN DEL DIA



  1. Designación de dos socios para firmar el acta

  2. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas

  3. Consideración de la Memoria, Balance y Anexos, correspondientes al Ejercicio Nº 65 cerrado el 30 de junio de 2026.

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