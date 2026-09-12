edición 8234 - visitas hoy 18085

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Política / Tigre

La Libertad Avanza mostró sus diferencias en Tigre: Cervetto y Avancini apuntan contra los “coordinadores fantasmas”

La Libertad Avanza mostró sus diferencias en Tigre: Cervetto y Avancini apuntan contra los “coordinadores fantasmas”
Las diferencias dentro de La Libertad Avanza quedaron expuestas durante una sesión del Concejo Deliberante de Tigre, con cuestionamientos de Diego Avancini y Juan José Cervetto a la conducción y coordinación del espacio.








La interna de La Libertad Avanza en Tigre quedó expuesta durante una sesión del Concejo Deliberante, donde los concejales Diego Avancini y Juan José Cervetto cuestionaron la falta de una conducción unificada dentro del espacio y marcaron diferencias con la coordinación política.










Avancini apuntó directamente contra quienes, según planteó, pretenden intervenir en las decisiones del bloque desde afuera del recinto. “Cuando hay voluntad política, madurez y ganas de trabajar, no necesitamos que vengan coordinadores fantasmas a decirnos lo que tenemos que hacer acá en el recinto”, sostuvo.


El concejal también trazó una diferencia entre la exposición pública de los problemas y la gestión necesaria para resolverlos. En ese sentido, cuestionó el predominio del marketing político por sobre el trabajo territorial y la elaboración de políticas públicas.


“Esta es la diferencia en hacer política pública y hacer contenido para redes. Para señalar problemas basta salir con una cámara, pero para resolverlos hay que conocer el tema, trabajar y hacerse responsable”, afirmó.


A las críticas de Avancini se sumó Juan José Cervetto, quien describió las diferencias que, según planteó, quedan reflejadas en las propias votaciones del Concejo Deliberante.


“En una misma sesión votamos de tres maneras diferentes: algunos en contra, otros se abstuvieron y nosotros acompañamos”, señaló el concejal, al graficar la falta de una posición común dentro del espacio.


Las diferencias quedaron así vinculadas no sólo con la conducción política, sino también con la forma en que los concejales de La Libertad Avanza actúan dentro del recinto.


En ese escenario, Cervetto planteó la necesidad de ordenar el espacio propio con una mirada puesta en la construcción de una alternativa de gobierno para 2027, priorizando las necesidades concretas de los barrios por encima de las divisiones internas y de las especulaciones individuales.


La discusión dejó expuesta una tensión que atraviesa a La Libertad Avanza en Tigre: la disputa por quién conduce el espacio, cómo se toman las decisiones y qué estrategia política debe prevalecer de cara a los próximos desafíos electorales.


Últimas Noticias

Platense lo tuvo: ganó 2-1, pero Fluminense resistió y avanzó a semifinales
Platense lo tuvo: ganó 2-1, pero Fluminense resistió y avanzó a semifinales
Julio Zamora reinauguró la plaza del Puerto de Frutos con nuevos juegos y espacios verdes
Julio Zamora reinauguró la plaza del Puerto de Frutos con nuevos juegos y espacios verdes
Murió una adolescente de 15 años antes del recital de Stray Kids en San Isidro
Murió una adolescente de 15 años antes del recital de Stray Kids en San Isidro
Provincia amplía la capacitación obligatoria para prevenir violencias contra niñas, niños y adolescentes
Provincia amplía la capacitación obligatoria para prevenir violencias contra niñas, niños y adolescentes
Más de 20 escuelas de Tigre debatieron sus propuestas en el Parlamento Juvenil
Más de 20 escuelas de Tigre debatieron sus propuestas en el Parlamento Juvenil
Patronato de la Infancia: protesta en la Ruta 27 por despidos y el futuro de la escuela
Patronato de la Infancia: protesta en la Ruta 27 por despidos y el futuro de la escuela