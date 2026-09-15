Más de 20 escuelas de Tigre debatieron sus propuestas en el Parlamento Juvenil

Estudiantes debatieron en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre sobre género, salud mental, ambiente y Educación Sexual Integral. También se eligió a un postulante para representar al distrito en la instancia provincial.

Más de 20 escuelas de Tigre participaron del Parlamento Juvenil 2026, una jornada que reunió a estudiantes en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Tigre para debatir propuestas vinculadas con género, salud mental, ambiente y Educación Sexual Integral (ESI).

La actividad buscó generar un espacio de participación para los jóvenes del Municipio y, como parte del encuentro, se eligió a un postulante para representar a Tigre en la instancia provincial.

Debate y participación juvenil

Durante la jornada, los estudiantes dialogaron e intercambiaron ideas sobre distintos temas de interés para sus comunidades educativas. La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañó la actividad.

“Se trata de un espacio para debatir, escucharse y compartir entre los jóvenes. A partir de esta actividad se eligió un postulante para que nos represente en la Provincia de Buenos Aires. Es importante que la juventud participe para delinear propuestas y políticas que sean acorde a las expectativas de los jóvenes de nuestra comunidad”, señaló.

La experiencia también fue valorada por los propios estudiantes. Jazmín Montero, alumna de la Escuela N° 25 de Islas, destacó el rol que tuvo durante la jornada.

“Me parece una actividad súper positiva, resuelve muchas cosas y creo que todos dijimos muchas propuestas válidas. Me encanta ser el voto y la voz de mi colegio”, expresó.

Desde el ámbito docente, Javier Abreu, profesor de la Escuela Secundaria N° 41, explicó que el trabajo realizado durante el Parlamento Juvenil puede continuar en los establecimientos educativos.

“Estuvimos trabajando en ejes para que ellos puedan tratarlos en su centro de estudiantes. Es una muy linda experiencia, la parte social es importante en el desarrollo de los jóvenes”, sostuvo.