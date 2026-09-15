Murió una adolescente de 15 años antes del recital de Stray Kids en San Isidro

La joven se descompensó antes de ingresar al Hipódromo de San Isidro, recibió asistencia y fue trasladada al Hospital Central. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.

Una adolescente de 15 años murió este lunes por la tarde luego de descompensarse en las inmediaciones del Hipódromo de San Isidro, cuando se disponía a ingresar al recital de Stray Kids.

La joven recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladada al Hospital Central de San Isidro, ubicado a unos 400 metros del predio. Allí se constató su fallecimiento tras un paro cardiorrespiratorio, según informaron fuentes del Municipio.

El episodio ocurrió antes del ingreso al espectáculo, que tenía prevista una nueva presentación de la banda surcoreana en el Hipódromo de San Isidro. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 de San Isidro.

Qué se investiga

La identidad de la adolescente permanece reservada por disposición judicial. La joven era oriunda de Isidro Casanova, partido de La Matanza.

De acuerdo con el resultado de la autopsia, la hipótesis inicial indica que “habría sido una muerte natural por una insuficiencia cardíaca no traumática”. Durante la necropsia se tomaron muestras para realizar peritajes complementarios.

Las causas del fallecimiento y las circunstancias que derivaron en el paro cardiorrespiratorio quedarán determinadas a partir de las pericias y del informe médico-legal que se incorpore al expediente.

El operativo sanitario del recital

Desde el Municipio de San Isidro señalaron que colaboran con la investigación y que pusieron a disposición de la Justicia la documentación correspondiente al permiso del evento.

Según indicaron, el expediente incluye los servicios de emergencia requeridos para este tipo de espectáculos: ambulancias, socorristas, personal de Cruz Roja, puestos de hidratación y el Plan de Salud aprobado por la Secretaría de Salud municipal.

El gobierno local agregó que esos dispositivos fueron verificados por el operativo municipal desplegado durante el desarrollo de la actividad.

Qué dijo la productora

DF Entertainment, responsable de la organización de los conciertos de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro, expresó sus condolencias a la familia de la adolescente.

“DF Entertainment lamenta profundamente esta trágica pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida”, señaló la productora.

En el mismo comunicado, agregó: “Nos encontramos en contacto con la familia y colaborando plenamente con las autoridades correspondientes. Cualquier información adicional sobre las circunstancias del hecho será brindada por dichas autoridades”.

Stray Kids se presentó en San Isidro

Stray Kids realizó sus presentaciones en el Hipódromo de San Isidro los días 14 y 15 de septiembre, en el marco de STRAY CITY, la serie de conciertos con la que el grupo surcoreano llegó por primera vez a la Argentina.

La banda está integrada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. El grupo fue formado por JYP Entertainment a fines de 2017 y debutó oficialmente en marzo de 2018.

Conocidos como STAY, sus seguidores acompañaron las dos presentaciones previstas en el país. El grupo se caracteriza además por la participación de sus integrantes en la composición y producción de buena parte de su repertorio, con una propuesta que combina hip-hop, electrónica y otros géneros.