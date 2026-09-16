ANSES: cómo consultar y descargar el recibo de haberes desde mi ANSES

Los jubilados y pensionados pueden consultar sus liquidaciones actuales e históricas a través de la aplicación mi ANSES. También pueden descargar el comprobante y enviarlo por correo electrónico.

Los jubilados y pensionados pueden consultar su recibo de haberes de ANSES desde la aplicación mi ANSES, sin necesidad de recurrir a una oficina para obtener el comprobante.

La herramienta permite acceder tanto al último recibo disponible como a las liquidaciones anteriores y consultar los distintos conceptos que componen cada mensualidad.

Para utilizarla es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. La aplicación está disponible para teléfonos iPhone y Android y puede descargarse desde el sitio oficial de ANSES.

Cómo consultar el recibo de haberes en mi ANSES

El procedimiento para acceder al comprobante consta de pocos pasos:



Ingresar a la aplicación mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar Jubilación y luego ingresar en Consultar recibos de haberes.

La aplicación mostrará el último recibo disponible y también permitirá consultar los anteriores.

Para obtener el documento, hay que seleccionar el ícono de descarga. Desde allí se ofrece la posibilidad de enviarlo al correo electrónico registrado en ANSES para luego imprimirlo.



El recibo obtenido a través de la aplicación tiene validez oficial para la realización de trámites.

Además de la aplicación, el comprobante puede consultarse desde el sitio oficial de ANSES, ingresando a la sección mi ANSES.