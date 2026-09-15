Platense lo tuvo: ganó 2-1, pero Fluminense resistió y avanzó a semifinales

El Calamar remontó parcialmente la serie ante Fluminense con goles de Guido Mainero y Bruno Sepúlveda, pero Agustín Canobbio descontó en el segundo tiempo y selló el 3-2 global para el equipo brasileño.

Platense quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 pese a vencer 2-1 a Fluminense en el estadio Ciudad de Vicente López. El equipo dirigido por Martín Palermo llegó a estar dos goles arriba durante la noche, pero el conjunto brasileño descontó en el complemento y terminó imponiéndose 3-2 en el resultado global de los cuartos de final.

El comienzo del encuentro mostró a un Platense decidido a revertir el 0-2 sufrido en Brasil. Después de una primera aproximación de Paulo Ganso, el local tuvo su primera gran oportunidad a los 26 minutos: un cabezazo de Ignacio Vázquez tras un córner fue despejado sobre la línea por el arquero Fábio.

Cuatro minutos después llegó el primer golpe del Calamar. Guido Mainero combinó con Bautista Merlini dentro del área y definió con un remate que se desvió antes de ingresar junto al poste izquierdo.

Platense siguió buscando y encontró el segundo en el tiempo de descuento. Mainero envió un centro al segundo palo y Bruno Sepúlveda apareció para conectar un potente cabezazo que se metió en el ángulo derecho. El 2-0 igualaba el resultado de la serie y dejaba al conjunto de Palermo a un solo gol de dar vuelta la eliminatoria.

Fluminense encontró el descuento

La ilusión duró hasta los 15 minutos del segundo tiempo. Agustín Canobbio recibió sobre la izquierda, dejó atrás a Ignacio Vázquez con un enganche y sacó un derechazo bajo que ingresó junto al segundo palo de Juan Pablo Cozzani.

Con el 2-1, Fluminense recuperó la ventaja en el global y Platense volvió a necesitar dos goles para avanzar.

El conjunto brasileño tuvo además algunas oportunidades para ampliar la diferencia. A los 28 minutos, Hulk recibió dentro del área, dejó en el camino a Mateo Mendía y buscó sorprender a Cozzani con una definición por encima del arquero, pero la pelota no llegó al arco.

Cinco minutos más tarde, Canobbio volvió a intervenir con un centro bajo que encontró a Hulk en el área. El delantero brasileño llegó a empujarla con el borde interno de su pie derecho, aunque su remate se fue por encima del travesaño.

Platense tuvo su última gran posibilidad a los 36 minutos. Vázquez ganó de cabeza y obligó a una intervención de Fábio, quien quedó sentado sobre la línea pero logró controlar también el rebote. Mendía tomó la segunda pelota y remató contra el cuerpo del arquero.

El marcador ya no se modificó y Fluminense terminó asegurando su clasificación a las semifinales con un resultado global de 3-2.

Para Platense, la eliminación cierra una participación histórica: el club alcanzó por primera vez los cuartos de final de la Copa Libertadores, después de haber iniciado el certamen bajo la conducción de Walter Zunino y continuado con Martín Palermo.

Fluminense ahora espera por el vencedor de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito para conocer a su rival en las semifinales.

Síntesis

Copa Libertadores 2026 — Cuartos de final, vuelta

Platense 2-1 Fluminense (2-3 global)

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

VAR: Juan Sepúlveda (Chile).

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Agustín Lagos; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán, René; Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Paulo Ganso, Yeferson Soteldo; Hulk. DT: Marcao.

Goles: PT, 30m Guido Mainero (P) y 47m Bruno Sepúlveda (P). ST, 15m Agustín Canobbio (F).

Cambios: ST, 26m Kevin Serna por Yeferson Soteldo (F); 30m Franco Zapiola por Bautista Merlini (P); 34m Luciano Acosta por Paulo Ganso (F) y Juan Gauto por Guido Mainero (P); 47m Rodrigo Castillo por Hulk (F), Otávio por Hércules (F) y Guilherme Arana por Agustín Canobbio (F).