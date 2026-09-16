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Kicillof recordó La Noche de los Lápices y reivindicó el boleto estudiantil

Kicillof encabezó el acto por los 50 años de La Noche de los Lápices
El gobernador bonaerense encabezó en La Plata el homenaje junto a Estela de Carlotto y Julio Alak. También fueron reconocidos los sobrevivientes Emilce Moler y Gustavo Calotti.

Axel Kicillof encabezó este miércoles en La Plata el acto por el 50° aniversario de La Noche de los Lápices, en un homenaje que reunió a sobrevivientes, familiares, estudiantes y representantes de los gobiernos provincial y municipal.


La actividad se realizó en la Plazoleta Noche de los Lápices y contó con la presencia de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y del intendente de La Plata, Julio Alak.


Durante el acto fueron reconocidos los sobrevivientes Emilce Moler y Gustavo Calotti, en homenaje a los estudiantes secundarios que fueron víctimas de la última dictadura militar.


Kicillof vinculó el recuerdo de los jóvenes perseguidos y secuestrados con las políticas estudiantiles de la provincia. “Estamos acá para recordar y homenajear a los pibes y pibas que lucharon colectivamente por un bien común”, afirmó.


En ese sentido, sostuvo que “la mejor forma de honrarlos es con hechos concretos: en la provincia de Buenos Aires hemos garantizado el boleto estudiantil”.


Kicillof habló de los desafíos actuales


El gobernador también planteó una lectura política sobre el presente y vinculó la conmemoración con los debates económicos y políticos actuales.


A nivel nacional y en gran parte del continente vemos proyectos con programas económicos similares a los de la dictadura militar: esa realidad nos demuestra que los desafíos siguen siendo los mismos y que la memoria y el dolor tienen que transformarse en organización y lucha”, sostuvo.


Kicillof cerró su intervención con un llamado a sostener el compromiso democrático: “Nos espera una responsabilidad fundamental para honrar la historia de nuestro país: el compromiso democrático de ponerle un freno a este experimento de la ultraderecha en la Argentina. Lo hacemos con la convicción de defender los derechos conquistados y en memoria de los 30.000 compañeros que hoy están más presentes que nunca”.


Por su parte, Estela de Carlotto destacó la participación durante el homenaje y afirmó: “Este encuentro nos demuestra que hay un pueblo comprometido, que recuerda a quienes perdieron su vida luchando por un país mejor”.


La titular de Abuelas de Plaza de Mayo agregó: “Los jóvenes de hoy deben continuar esas luchas para defender a nuestra patria y a la memoria, la verdad y la justicia”.


Alak, en tanto, destacó el reconocimiento a los sobrevivientes y el lugar elegido para la ceremonia. “Estamos honrando el compromiso y la valentía de estudiantes secundarios que sufrieron la barbarie de la última dictadura militar: en este lugar donde solían reunirse, renovamos el homenaje a su decisión de luchar por una causa profundamente nacional y popular”, señaló.


Del acto participaron funcionarias y funcionarios provinciales y municipales, legisladores, familiares de desaparecidos y estudiantes secundarios y universitarios.

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