San Isidro capacitó a más de 200 repartidores en conducción segura

La capacitación organizada por el Municipio y PedidosYa se realizó en el Centro de Exposiciones e incluyó un circuito práctico con motos y bicicletas de los propios trabajadores.

Más de 200 motociclistas y ciclistas que trabajan como repartidores participaron de una jornada de capacitación sobre conducción segura organizada por la Municipalidad de San Isidro y PedidosYa. La actividad se realizó en el Centro de Exposiciones de San Isidro e incluyó ejercicios prácticos con los propios vehículos de los trabajadores.

El encuentro buscó brindar herramientas para afrontar situaciones habituales de la actividad en la vía pública. Los participantes recorrieron un circuito experiencial diseñado para trabajar distintas habilidades vinculadas con la conducción y la seguridad vial.

Durante la capacitación se practicaron técnicas de frenado, reflejos y capacidad de reacción, postura y posición de conducción y medidas destinadas a garantizar una distribución segura de la carga.

El intendente Ramón Lanús acompañó la jornada y destacó el objetivo de generar conciencia entre quienes trabajan diariamente en las calles del distrito.

“Estamos muy contentos con estas jornadas porque generan conciencia y tienen como prioridad cuidar a los repartidores y a todos los vecinos del distrito. Desde el Municipio tenemos la responsabilidad de trabajar para que quienes se mueven y trabajan en nuestras calles puedan hacerlo de manera cada vez más segura”, señaló.

Una capacitación con distintos actores

La jornada contó además con la participación de Madres del Dolor, cuyos integrantes compartieron sus experiencias y el trabajo que desarrollan para promover una movilidad más segura y generar conciencia sobre la prevención de siniestros viales.

También participaron comercios y empresas locales relacionados con las motos, la movilidad, el equipamiento y los servicios destinados a repartidores.

La actividad permitió así reunir al sector público, empresas y trabajadores de plataformas en torno a la seguridad vial, con especial atención en quienes utilizan las calles del distrito como parte de su actividad laboral.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio de San Isidro para promover una movilidad más segura y responsable y generar espacios de capacitación y concientización junto a empresas, trabajadores y otros actores de la comunidad.