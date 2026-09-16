Nardini destacó la obra pública como eje del desarrollo social en Malvinas Argentinas

La intervención alcanza 2.835 metros cuadrados de calzada de hormigón sobre Quito y otras tres calles. Los trabajos se realizan con financiamiento, materiales y mano de obra municipales.

La pavimentación de nuevas calles avanza en Tortuguitas como parte de un proyecto de infraestructura que abarca 2.835 metros cuadrados de calzada de hormigón. El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, recorrió los trabajos y destacó el impacto de la intervención sobre la circulación y los servicios del barrio.

La obra se ejecuta sobre Quito y también comprende las calles Colonia, Guanacaste y La Paz, en el tramo ubicado entre Asamblea y Lafinur.

Durante la recorrida, Nardini planteó que la intervención excede la mejora de una calle y forma parte de una política de infraestructura vinculada con el desarrollo social.

“La obra pública es una política central de nuestra gestión. No es solo pavimento: es integración urbana y social, acceso a servicios y seguridad para los vecinos”, afirmó el intendente.

Luego agregó: “Darle continuidad es una política pública estratégica para el desarrollo social”.

Continuidad de los trabajos de infraestructura

Los trabajos se realizan íntegramente con financiamiento, materiales y mano de obra municipales. La pavimentación complementa las obras hidráulicas y de infraestructura realizadas previamente sobre Asamblea, donde se resolvieron problemáticas de anegamientos.

La continuidad de esos trabajos hacia las calles Quito, Colonia, Guanacaste y La Paz apunta a completar la infraestructura vial del sector y mejorar las condiciones de circulación.

Entre los efectos señalados se encuentran la mejora del tránsito vehicular y peatonal, la reducción del polvo y el barro y la optimización de la circulación del transporte público y de los servicios.

El cierre de la recorrida estuvo marcado por la referencia de Nardini al esquema de administración municipal y su relación con la continuidad de las obras.

“No se trata solamente de la obra pública como eje de nuestra gestión, sino también de la capacidad de administrar con eficiencia. Sostener el equilibrio fiscal durante una década nos permitió dar continuidad a estas políticas y garantizar resultados. Son todas decisiones que responden a la misma visión de desarrollo y de trabajar para construir un futuro mejor para el municipio, la provincia y el país”, sostuvo.